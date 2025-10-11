لقطات من لقاء نبيل فهمي بصالون ماسبيرو الثقافي (صور)

شهد استديو أحمد زويل بمبني الإذاعة والتليفزيون اليوم فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي، والذي حاضر فيه وزير خارجية مصر الأسبق السفير نبيل فهمي … إهداء مذكرات نبيل فهمي لمكتبة التليفزيون، وإهداء كتاب ماسبيرو (إسلام بلا أحزاب) لرجاء النقاش لضيوف الصالون.



كما شهد الصالون تكريم رواد الإعلام العربي، ومن أبرزهم الكاتب الصحفي عصام كامل، حسن حامد وأمينة صبري وهالة الحديدي، حيث تم منحهم وسام ماسبيرو.

صالون ماسبيرو الثقافي



شارك في صالون ماسبيرو الثقافي مجدي لاشين الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، ونائلة فاروق رئيس التليفزيون، ومحمد إبراهيم نائب رئيس التليفزيون، ودينا عثمان رئيس قناة نايل تي في إنترناشونال، وسامي العزالي عضو مجلس الهيئة.

كما شارك الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، وخالد داوود مدير تحرير الأهرام ويكلي، ونخبة من الكتاب والإعلاميين ورؤساء التحرير.

