تراجع عبور المهاجرين لحدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%

تراجعت حالات العبور غير النظامية لحدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 22 بالمئة لتصل إلى 133 ألفا و400 حالة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفاة قرابة 1300 شخص أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الإجمالي، لا تزال التكلفة البشرية فادحة، حيث قدرت المنظمة الدولية للهجرة، وفاة قرابة 1300 شخص أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط حتى الآن هذا العام.

ووفق بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، سجل أكبر تراجع لحالات العبور على طرق غرب أفريقيا بنسبة 58 %، وغرب البلقان بنسبة 47 %، والحدود البرية الشرقية بنسبة 36 %.

وفي المقابل لا يزال البحر الأبيض المتوسط الأوسط أكثر الطرق ازدحاما، حيث يمثل ما يقرب من 40 % من إجمالي حالات الدخول غير النظامي هذا العام بما يفوق 102 ألف مهاجر، حوالي نصفهم عبر المنطقة الوسطى للبحر المتوسط.

حالات العبور غير النظامية في شرق المتوسط

وفي حين انخفضت عدد حالات العبور غير النظامية في شرق المتوسط بنسبة 22 % ليصل إلى حوالي 37 ألف و200 حالة، شهدت المنطقة الغربية زيادة بنسبة 28 % من بينها ثلاثة أرباع حالة مغادرة من سواحل الجزائر، حيث تستخدم شبكات التهريب أساليب معقدة، تشمل نقل المهاجرين في زوارق سريعة مزودة بمحركات قوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.