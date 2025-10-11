رئيس الوزراء يتفقد "ممشى أهل مصر" ببنها

خلال زيارته اليوم لمحافظة القليوبية:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه،"ممشى أهل مصر" بمدينة بنها.

وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وفى جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية، والذي أشار إلى أن مشروع "ممشى أهل مصر" يأتي ضمن المشروعات التي تنفذها الدولة لتحسين المظهر الحضاري لمحافظة القليوبية، وتعزيز المقومات السياحية والترفيهية بالمحافظة، مُضيفًا أن الممشى تم تنفيذه في إطار خطة تجميل الواجهة النيلية ليكون مُتنفسًا حضاريًا لأهالي محافظة القليوبية.

كما أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الممشى تم تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، مُنوها إلى أن الممشى يبلغ طوله 2 كيلو متر تقريبًا، بعرض يتراوح من 10إلى 20 مترًا، مشيرًا إلى الانتهاء من 3 قطاعات من الممشى بمدينة بنها، وهي قطاعات (أ) و(ب) و(ج)، بينما يتم العمل على تنفيذ القطاع الرابع (د)، حيث تم الانتهاء من التصميمات والمقايسات الخاصة بهذا القطاع تمهيدًا للبدء في التنفيذ.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح تفصيلي من اللواء مهندس/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والذي أشار إلى أن المرحلة (أ) من الممشى تمتد بطول 450 مترًا من كوبري كفر الجزار حتى خط السكة الحديد، وتم الانتهاء منها في مايو 2020، فيما تمتد المرحلة (ب) بطول 400 متر من خط السكة الحديد حتى معدية بطا، وتم افتتاحها في سبتمبر 2022، منوهًا إلى أن أعمال المرحلتين تضمنت تجهيز الممشى بالاستراحات والمظلات وشبكات الري وزراعة الأشجار، وتم استغلال الفراغات في إقامة أكشاك مُتنقلة.

وفيما يتعلق بالمرحلة (ج)، أوضح اللواء مهندس/ محمود نصار، أن هذه المرحلة تمتد بطول 600 متر من منطقة معدية بطا حتى نادي المعلمين، وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال بها، بما في ذلك صب الحوائط والأرضيات والتشجير، وتوفير الإنارة اللازمة والمقاعد والاستراحات، مضيفًا أن هذه المرحلة تهدف إلى توفير مُتنفس حضاري جديد للمواطنين، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات عربات الطعام والمشروبات.

وتطرق رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى المرحلة (د) من "ممشى أهل مصر" بمدينة بنها، حيث لفت إلى أنها تمثل أوسع نطاق في المشروع حتى الآن، وتمتد من نادي المعلمين حتى منطقة المشتل بطول 750 مترًا، مؤكدًا أنه تم إحراز تقدم كبير في هذه المرحلة، والانتهاء من إزالة جميع المعوقات والتعديات على الكورنيش، وجار حاليًا تنفيذ أعمال التدبيش والأساسات، مُضيفا أن المُخطط الهندسي المتكامل لهذه المرحلة يرتكز على تحقيق البعد الجمالي والبيئي، مع توفير مساحات خضراء ومناطق مخصصة للجلوس، ومنوهًا إلى الأنشطة الترفيهية والخدمية التي يوفرها الممشى، بما يضمن توفير تجربة مُميزة للمواطنين ورؤية مباشرة وواضحة لواجهة النيل.

كما تحدث اللواء / مدحت عبدالرحمن مصطفي، رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، حول "ممشي أهل مصر"، بمدينة القناطر الخيرية، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على الانتهاء من تنفيذه بأعلى كفاءة مُمكنة، وسيتم إنشاء مظلة بمنطقة المطاعم وبرجولات، إلى جانب تنفيذ مسار مشاه على طول الكورنيش بعرض ٧ أمتار بتشكيلات هندسية من الانترلوك والخرسانة المطبوعة بتشطيبات مُختلفة وعصرية تعكس جمال الهوية البصرية لمحافظة القليوبية، مضيفًا أنه يتم العمل كذلك على إنشاء أحواض لزراعة الأشجار والزهور، وتوفير مقاعد جلوس للمواطنين، وكذلك توفير ساحات للعب الأطفال، وإنشاء محلات تجارية بمساحات مختلفة لتلبي احتياجات الزوار من مختلف الخدمات.

