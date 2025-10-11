السبت 11 أكتوبر 2025
الأونروا: يجب أن تكون هناك ممرات لإدخال شاحنات المساعدات بشكل أكبر لقطاع غزة

قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة اليوم السبت: إنه يجب أن تكون هناك ممرات لإدخال شاحنات المساعدات بشكل أكبر إلى القطاع غزة.

وأوضح المستشار الإعلامي للأونروا في تصريح له اليوم أن الأونروا هي الجسم الأممي الوحيد الذي بقي متماسكا في قطاع غزة،مضيفا: لا مناص من الاستعانة بالأونروا كي تأخذ دورها الحقيقي في القطاع.

 

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم السبت، عن انتشال جثامين 116 شهيدا من تحت الأنقاض خلال الساعات الـ24 الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

كما أكدت وزارة الصحة في غزة أن المستشفيات استقبلت جثامين 35 شهيدا، علاوة على 72 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 67 ألفا و682 شهيدا، و170 ألفا و33 مصابا.

وفي السياق ذاته قالت بلدية خان يونس في بيان  إن نحو 400 ألف طن ركام يجب إزالتها من شوارع المدينة، مؤكدة أن 300 كيلومتر من شبكات المياه مدمر.

وأضافت البلدية: إن 75% من شبكة الصرف الصحي في المدينة مدمر، مردفة أن على البلدية التعامل مع أكثر من 350 ألف طن من النفايات في خان يونس.

وقالت البلدية إن  لديها 9 فرق تعمل على فتح الطرق لكنها تحتاج إلى وقود الديزل لإنجاز المهمة، مشددة على الحاجة إلى آليات حديثة للتعامل مع الركام.

إسرائيل الأونروا الصحة في غزة العدوان الاسرائيلي علي غزة خان يونس ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة وزارة الصحة في غزة

