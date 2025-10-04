السبت 04 أكتوبر 2025
خارج الحدود

استشهاد 3 فلسطينيين في قصف مدفعي وسط خان يونس

غزة،فيتو
غزة،فيتو

استشهد 3 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على وسط مدينة خان يونس، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني، مساء أمس الجمعة، بسقوط 9 شهداء ومفقودين في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، استهداف جرافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 وقوات صهيونية بقذائف هاون بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

 

سرايا القدس تقصف تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، اليوم السبت، أنها قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني أعلى تلة المنطار شرق حي الشجاعية بغزة.

 

قصف موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: إنها قصفت موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

