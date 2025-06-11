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أخبار مصر

مستشار الرئيس للصحة: المبادرات الرئاسية قلصت نسب الإصابة بالأمراض المزمنة

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، فيتو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية أطلقت عددًا كبيرًا من المبادرات الصحية الرئاسية خلال الفترة الماضية، بهدف سد الفجوة بين التأمين الصحي الاجتماعي والتأمين الصحي الشامل الذي ما زال قيد التوسع.


"حياة كريمة" تضع الصحة في صدارة الأولويات

وخلال مداخلة هاتفية مع الدكتور جمال شعبان في برنامج "قلبك مع جمال شعبان"، أوضح تاج الدين أن مبادرة "حياة كريمة" تتضمن محاور أساسية تخص الصحة والتأمين الطبي والكشف المبكر عن الأمراض، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه تنفيذ المبادرة ونتائجها.

مصر خالية من فيروس سي: إنجاز صحي غير مسبوق

وسلّط عوض تاج الدين الضوء على ما وصفه بالإنجاز التاريخي الذي حققته الدولة في ملف القضاء على فيروس سي، مؤكدًا أن مصر كانت من أكثر الدول تسجيلًا للإصابة، لكن بفضل برامج التطعيم والعلاج المجاني، أصبحت اليوم خالية تمامًا من الفيروس.

الكشف المبكر.. مفتاح تقليل الأمراض المزمنة

وأشار مستشار الرئيس إلى أن حملات الكشف المبكر والعلاج المبكر ساعدت بشكل كبير في خفض نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر وأمراض القلب، مما أدى إلى تحسين جودة الحياة وتقليل أعباء المرض على المواطنين والمنظومة الصحية.

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