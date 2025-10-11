السبت 11 أكتوبر 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن غارة جديدة على جنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على طريق قلاوية–خربة سلم في جنوبي لبنان ما أسفر عن سقوط ضحية بحسب ما أفاد مراسل "النهار" اللبنانية.

 

سلسلة من الغارات الإسرائيلية على منطقة المصيلح

 وتأتي هذه الغارة بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية فجر السبت على منطقة المصيلح، التي أدت إلى سقوط ضحية وعدد من الجرحى، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

 

خرق فاضح  للقرار الدولي رقم 1701

 وقد استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية بشدة الاعتداء الإسرائيلي على المصيلح، معتبرةً أنه خرق فاضح  للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي ما زالت إسرائيل تمتنع عن الالتزام به.

