خارج الحدود

قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على أهداف تابعة لحزب الله جنوب لبنان (فيديو)

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على أهداف تابعة لحزب الله جنوب لبنان، فيتو

شنت الطائرات الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، غارات عدة على أهداف تابعة لحزب الله جنوب لبنان، متهمة الحزب باستخدام آليات هندسية لإعادة ترميم بنيته التحتية، ما أدى لسقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه هاجم بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة جنوب لبنان، حيث كانت آليات هندسية تستخدم لإعادة بناء البنية التحتية  في المنطقة التي كانت تتواجد فيها.

وأضاف البيان: "يواصل حزب الله جهوده لإعادة بناء البنية التحتية في جميع أنحاء لبنان، مستغلًّا السكان اللبنانيين كدروع بشرية".

وادعى، أن “وجود الآليات ونشاط حزب الله في المنطقة يمثلان انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن سلسلة غارات إسرائيلية طالت أطراف بلدتي "تبنا" و"المصيلح" جنوبي لبنان، وأدت إلى مقتل شخص على الأقل، فضلًا عن وجود إصابات مباشرة لأشخاص في المواقع المستهدفة.

