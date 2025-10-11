السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

الليرة السورية مقابل
الليرة السورية مقابل الدولار - فيتو

سعر الليرة السورية، شهدت سعر الليرة السورية استقرارا أمام الدولار في مصرف سورية المركزي، خلال حركة تعاملات اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025 وفق آخر التحديثات. 

وتستعرض "فيتو" سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي، من خلال تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

اقرا التالي:سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في البنوك (آخر تحديث)

سعر سعر الليرة السورية  أمام الدولار في مصرف سوريه المركزى 

سجلت سعر الليرة السورية  أمام الدولار في مصرف سوريه المركزى  نحو 11320 ليرة للشراء، و11370 ليرة للبيع. 

 

الليرة السورية - فيتو 
الليرة السورية - فيتو 

 

ماذا تعرف عن العملة السورية ؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.
 

من هى الجهه المسؤولة بإصدار العملة السورية؟

الجهة المسؤولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضا المسؤول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

 

الليرة السورية - فيتو 
الليرة السورية - فيتو 

 

عوامل تؤثر على قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

-الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
-الاستقرار السياسي والأمني.
-العقوبات الدولية.
-السياسات الحكومية والبنك المركزي.
-العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.


خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية 

جدير بالذكر اسم "الليرة" مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار سعر الليرة السورية حركة تعاملات اليوم الدولار فى البنوك الدولار فى مصر الجنيه السوداني مصرف سوريه المركزى

مواد متعلقة

إيهاب توفيق يسترجع ذكريات التسعينيات في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (فيديو)

مهرجان القلعة للموسيقى، الفن والمزيكا جمعت الناس والأجواء أدهشت الحضور (فيديو وصور)

"سوق غمرة من الإبرة إلى الصاروخ ".. الشوارع والأرصفة تتحول إلى معارض ومحال تجارية، الأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية الأكثر طلبا (صور وفيديو)

من الكوشيه إلي الكرافت والباترونات.. سوق الورق في العتبة كنز المبدعين وأصحاب المشاريع الصغيرة.. وأصحاب المحلات يشكون هموم المهنة (فيديو وصور)

رحلة داخل سوق البوتاجازات المستعملة في غمرة.. الأسعار تبدأ من 700 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه.. وهذه أبرز النصائح عند الشراء

انتخابات مجلس الشيوخ، استمرار التوافد على اللجان ثاني أيام التصويت بمدينة نصر والتجمع (صور)

حضور لافت لكبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة نصر (صور)

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وزير الكهرباء يصوت بمدرسة المنارة بمدينة نصر (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

بينهم محمد صلاح، 8 لاعبين يغيبون عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات المونديال

رئيس الوزراء يزور مركز البحوث والتطوير بمجموعة " العربي" في بنها

والدة أطفال دلجا بعد إحالة أوراق المتهمة للمفتي: قلبي مش هيرتاح غير لما أشوف القصاص لأولادي (فيديو)

حوّل عقد قران إلى مسرحية ساخرة، مأذون يثير الجدل بعد ممازحته للعريس "ألعب يلا"

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

رغم الأزمة المالية، يد الزمالك يتعاقد مع الكرواتي زيلكو بابيتش

رئيس الوزراء: قطاع الصحة على رأس أولويات عمل الحكومة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يؤكد ضرورة الاستعداد ليوم الحساب (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

المزيد
الجريدة الرسمية