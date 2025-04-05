سعر الليرة السورية أمام الدولار السبت 5 أبريل 2025

سعر الليرة السورية، استقر سعر الليرة السورية أمام الدولار، خلال حركة تعاملات السبت 5 أبريل 2025، بالسوقين الرسمية والموازية.

اقرا التالى: الليرة السورية تحاول التعافي أمام الدولار، وصلت لهذا المستوى اليوم

الدولار فى سوريا - فيتو

ضريبة باهظة على الواردات السورية

جاء فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضريبة باهظة على الواردات السورية، بنسبة 41%، على الرغم من أن حجم الواردات ليس كبيرا نظرا لوجود العقوبات، يُعتبر رسالة سياسية واضحة للضغط على الحكومة السورية، بهدف دفعها إلى الامتثال لمطالب الإدارة الأمريكية المعلنة وغير المعلنة.

ونظرا لوجود عقوبات، فإن حجم الواردات من السوق السورية قليل وليس له تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي، حيث تقتصر على بعض المنتجات الزراعية وصناعة المنسوجات والصناعات الحرفية اليدوية.

سعر الليرة السورية





سعر صرف الدولار فى المركزي السوري

حدد المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 12.000 ليرة للشراء و12.120 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية

سعر صرف الدولار في السوق السوداء

تباينت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية وجاءت كالتالى:

سجل فى دمشق 10.375 ليرة للشراء، و10.475 ليرة للبيع.

سجل فى حلب 10.375 ليرة للشراء، و10.475 ليرة للبيع.

-وسجل فى إدلب نحو 10.400 ليرة للشراء، و10.500 ليرة للبيع.



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