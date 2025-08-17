من الكوشيه إلي الكرافت والباترونات.. سوق الورق في العتبة كنز المبدعين وأصحاب المشاريع الصغيرة.. وأصحاب المحلات يشكون هموم المهنة (فيديو وصور)

في قلب القاهرة، بالقرب من ميدان العتبة الشهير، كان شارع الورق أو سوق الورق يعج بالحركة طوال اليوم، لم يكن ذلك فقط بسبب موقعه في واحدة من أكثر المناطق التجارية ازدحامًا في العاصمة، بل لأنه كان يحتضن أكبر وأقدم المحلات المتخصصة في بيع الورق.

لقد كان هذا السوق العتيق شريان حياة لسنوات طويلة لطلاب الفنون، والمطابع، ومصممي الدعوات، وأصحاب المكاتب والمدارس.

لكن اليوم، لم يعد هناك ما يشبه الماضي تحولت الرفوف إلى شماعات للملابس، وتلاشت رائحة الورق التي كانت تملأ المكان، ليحل محلها صخب الأقمشة وألوان الفساتين، فما الذي حدث؟ ولماذا تراجع سوق الورق بهذه الصورة؟

سوق الورق بالعتبة

لسنوات عديدة، لم يكن سوق الورق مجرد مكان للبيع والشراء، بل كان "مرجعية" أساسية لكل من له علاقة بالكلمة المطبوعة أو الصورة المرسومة.



في هذا المكان كانت تتكدس "رزم" الورق الأبيض والملون، وتتوزع علب الأحبار، وتعلو أصوات التجار الذين يعرفون نوع الورق من رائحته وملمسه، كان طلاب الفنون الجميلة، وأصحاب المطابع، والكتبيون، وحتى العرسان الذين يبحثون عن دعوات زفاف فاخرة، جميعهم يقصدون هذا السوق، يعرفون مداخله ومخارجه، ويتعاملون مع رواده بثقة كبيرة.

وفي جولة لـ "فيتو" داخل سوق الورق بالعتبة، نستعرض أبرز أنواع الورق وأسعارها واستخداماتها.

قال "العم حسين"، صاحب أحد أقدم محلات الورق في السوق، إن تجارة الورق مجال مثير ويتطلب صبرًا وتفكيرًا عميقًا.

وأضاف أن العمل في مجال الورق كان ممتعًا وجميلًا في السنوات الماضية، عندما كانت الطلبات لا تتوقف.

سوق الورق بالعتبة

سوق الورق بالعتبة

وتابع قائلًا: "كنا نعمل على مدار 24 ساعة، والآن نعمل أيضًا، لكن ليس كما في السابق"، مشيرًا إلى أن الناس لا تتوقف عن استخدام الورق لأنه عنصر مهم سواء في أيام الدراسة أو في الحياة اليومية ورغم أن للورق مواسم مثل موسم الدراسة، إلا أننا نعمل طوال السنة.

وعن استخدامات الورق، قال العم حسين: "هناك العديد من الاستخدامات مثل ورق التصوير، ورق الدعوات، الكراسات، والدفاتر، وورق الكانسون للفنانين".

وأضاف: "الزبائن يأتون من أماكن بعيدة خصيصًا لشراء الورق من سوق الورق لأنه أرخص ويتوفر فيه أنواع كثيرة".

سوق الورق بالعتبة

سوق الورق بالعتبة

أما عن أنواع الورق، فقد أوضح حسين أن الأنواع تختلف حسب الاستخدام. على سبيل المثال، ورق الطباعة A4، ومن أشهر الأنواع ورق 70 أو 80 جرام، الذي يستخدم في الطباعة العادية، المستندات، والتصوير.

بالنسبة للألوان، فهي غالبًا ما تكون بيضاء، لكن هناك ألوان أخرى متاحة.

كما يوجد نوع آخر من الورق يسمى ورق الكوشيه، الذي يتميز بملمسه الناعم سواء كان لامعًا أو مطفيًا.

أما بالنسبة لاستخداماته، فهو يُستخدم في المطبوعات الدعائية، البروشورات، والمجلات.

يتوفر بأحجام متعددة: 115 جرام، 135 جرام، 150 جرام، 170 جرام، 200 جرام، 250 جرام، 300 جرام، و350 جرام.

وأضاف أنه يوجد نوع آخر يُسمى ورق الصحف، والذي يتميز بلونه الفاتح أو البيج.

أما بالنسبة للوزن، فهو خفيف (حوالي 45-55 جرام) ويستخدم في الصحف اليومية والكشاكيل الشعبية.

ومن بين الأنواع أيضًا، هناك ورق يُسمى ورق جليسيه الذي يشبه الكوشيه ولكن بلمعان أعلى، ويستخدم في الصور والمطبوعات عالية الجودة.

كما أضاف أنه يوجد نوع آخر وهو ورق الكرتون، والذي يتنوع في أشكاله مثل: "دوبلكس، كرافت، رمادي"، ويستخدم في التعبئة والتغليف والعلب.

سوق الورق بالعتبة

سوق الورق بالعتبة



أما بالنسبة لورق الكرافت

قال حسين لـ "فيتو" إن ورق الكرافت يتميز بلونه البني ويستخدم في الحقائب الورقية، والتغليف، ومنتجات الإيكو.

أما بالنسبة لأحجام الورق، فقد أوضح أن هناك أنواعًا تُحدد حسب الحجم والشكل مثل ورق A4 وA3 وA5 وA6، وهي مقاسات ورق الطباعة.

وفيما يتعلق بورق الفنون والرسم والتغليف، ذكر حسين أن أشهر نوع هو ورق كانسون، حيث يُستخدم في الرسم والألوان المائية والأعمال الفنية.

أما بالنسبة للأنواع، فهناك نوعان: "ألوان متعددة وملمس محبب".

أسعار الورق في العتبة سوق الورق بالعتبة

أوضح أن أسعار الورق تختلف حسب النوع، السماكة، المقاس، وبلد المنشأ (مصري، إندونيسي، ألماني، كوري، صيني).

وعن أفضل البلدان التي يتم استيراد الورق منها، قال: "الصين هي المسيطرة على السوق".

وأضاف أن عالم الورق واسع جدًا، حيث يوجد تجار متخصصون في ورق الطباعة وآخرون في ورق الكوشيه، وتجارة الورق في العتبة عمومًا تشمل الجملة والتجزئة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.