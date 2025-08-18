الإثنين 18 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

مهرجان القلعة للموسيقى، الفن والمزيكا جمعت الناس والأجواء أدهشت الحضور (فيديو وصور)

مهرجان القلعة للموسيقى
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، فيتو

في أجواء مليئة بالموسيقى والفن، توافد المئات من الزوار إلى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حيث تنوعت الفعاليات والحفلات لتجمع بين التراث والحداثة في قلب القاهرة التاريخية.

عبّر الحضور عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين أن المهرجان أصبح رمزًا سنويًا ينتظرونه بشغف. وقالت سارة، إحدى الحاضرات: “أكثر ما أعجبني هو أننا نشاهد حفلة في مكان عريق مثل القلعة، والموسيقى هنا لها طعم مختلف وسعر التذكرة رمزي”.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، فيتو 

 

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، فيتو 

بينما عبرت هدى عن سعادتها بالأجواء. وقالت إن سعر التذكرة "مناسب للتجربة"، وأضافت: “المكان جميل، والتنظيم جيد، والمائة جنيه ليست غالية على هذه الأجواء”.

 

تنوع النجوم المشاركين

ورأى زوار آخرون أن ما يميز المهرجان هو تنوع النجوم المشاركين، حيث قال يوسف: “جئت خصيصًا لحفلة النجم الذي أحبه، لكنني استمتعت أيضًا بباقي الفقرات”.

أما بالنسبة للأجواء، فقد اتفق الحضور على أن القلعة تتحول في هذه الأيام إلى لوحة فنية مضيئة، تضيف لمسة خاصة للحفلات، فيما وصفت منى تجربتها قائلة: “أجمل لحظة اليوم كانت عندما غنى الجمهور مع الفنان، شعرت بروح حقيقية تجمعنا”.

أوصى العديد من الحاضرين أصدقاءهم بالحضور في السنوات القادمة، مشيرين إلى أن المهرجان يمثل فرصة للترفيه واكتشاف الموسيقى في أجواء تاريخية فريدة.

وعبّر بعض الزوار الأجانب باللغة الإنجليزية عن إعجابهم، قائلين: We really like the festival here, the atmosphere is amazing."

“نحن نحب حقًا المهرجان هنا، الأجواء رائعة”.

وهكذا، يؤكد مهرجان القلعة مرة أخرى أنه حدث فني وثقافي مميز، يجمع بين مختلف الفئات حول حب الفن والموسيقى، ويمنح القاهرة ليلة إضافية من لياليها الساحرة.

مهرجان القلعة مهرجان القلعة للموسيقى ياسين التهامي عمرو سليم قلعة صلاح الدين

