جودة عبد الخالق: اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع يهدف إلى تصحيح المسار

قال الدكتور جودة عبد الخالق، القيادي البارز بـ حزب التجمع، إن اجتماع المكتب السياسي المزمع انعقاده اليوم يأتي في إطار تصحيح مسار الحزب ومراجعة تراجع أدائه في الشارع خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى محاولة الوقوف على أسباب هذا التراجع.

وأوضح عبد الخالق أن السبب الرئيسي وراء تراجع الحضور الجماهيري للحزب يعود إلى القيادة المركزية وعدد من الأمناء في المحافظات، ما انعكس سلبًا على تأثير الحزب رغم تاريخه الطويل والمشرف.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن من يتولى قيادة الحزب يجب أن يستمع لآراء الأعضاء، مشيرًا إلى أن حصول الحزب على 3 مقاعد فقط بالقائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025 كان أحد الأسباب الرئيسية لتفجير حالة الغضب داخل الحزب.

وأضاف عبد الخالق: “تمثيل الحزب داخل المجالس النيابية أصبح أقل بكثير مما يستحقه حزب بحجم وتاريخ حزب التجمع، وهو ما يجعل قيادة الحزب تطرح تساؤلات جادة خلال الاجتماع حول أسباب هذا التراجع”.

وأشار إلى أن حزب التجمع بحاجة إلى إعادة تقييم دوره السياسي في الساحة الوطنية، خاصة في ظل الإصرار على التمسك بنفس الوجوه القديمة في القيادة، وهو ما أدى إلى تزايد الاحتجاجات داخل الحزب.

وعن مشاركته في الاجتماع، أضاف عبد الخالق: "كان من المفترض أن أحضر الاجتماع، لكن ظروفي الصحية حالت دون ذلك. سأواصل التواصل مع الاجتماع عن طريق الهاتف لمتابعة ما يُناقش".

وأكد عبد الخالق أن الاجتماع يعتبر فرصة لتصحيح المسار التنظيمي في الحزب، والعمل على إعادة ضبط الخط السياسي المتفق عليه داخل الحزب.

يُذكر أن حزب التجمع يواجه حالة من الغضب الشديد من قبل أعضائه بسبب نتيجة انتخابات القائمة الوطنية، حيث حصل الحزب على ثلاثة مقاعد فقط في حين أن التمثيل البرلماني للحزب كان في السابق أكثر تأثيرًا، هذا التراجع في نتائج الانتخابات عزز مشاعر الإحباط داخل صفوف الحزب، مما دفع قياداته للمطالبة بإعادة النظر في الاستراتيجية التنظيمية والسياسية للحزب.

