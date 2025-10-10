التجمع: اتفاق شرم الشيخ انتصار للثوابت المصرية الفلسطينية

أكد حزب التجمع أن اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة يمثل انتصارًا للثوابت المصرية – الفلسطينية المشتركة، ويعكس قدرة الدبلوماسية المصرية على إدارة الملفات الإقليمية الأكثر تعقيدًا، مشيرًا إلى أن مصر ستظل قاطرة الأمن والاستقرار في المنطقة.



جهود مصرية ورؤية استراتيجية ثابتة



وأضاف الحزب إن التوصل إلى هذا الاتفاق ليس حدثًا عابرًا، بل تتويج لجهود مصرية دؤوبة قائمة على رؤية استراتيجية ثابتة وموقف أخلاقي واضح، مؤكدًا أن نجاحه لم يكن ليتحقق لولا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، الذي واجه العدوان بثبات وإصرار، وكتب بدمائه أعظم ملاحم التحدي في العصر الحديث.

صمود الشعب الفلسطيني

وأوضح الحزب في بيانه أن الشعب الفلسطيني حوّل مأساته إلى قوة، ومعاناته إلى شرعية دولية متجددة رغم إرادة العدو الإسرائيلي ومن يدعمه، وجعل من قضيته محور الضمير الإنساني العالمي.

الموقف المصري واللاءات الثلاث

وجدد “التجمع” تحيته للموقف المصري الصلب والواضح الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر لم تكن مجرد وسيط موثوق، بل حصنًا منيعًا للقضية الفلسطينية وحائط صد ضد محاولات تصفيتها.



وأشار الحزب إلى أن الموقف المصري تجلى في “اللاءات الثلاث” التاريخية التي شكلت خط الدفاع الأول في مواجهة المخططات الصهيونية التوسعية، وهي:





لا للتهجير القسري أو الطوعي، رفضًا لأي مساس بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وهويته.

لا للاستيطان في غزة والضفة الغربية، تأكيدًا على أن الأراضي الفلسطينية محتلة وسيأتي يوم تحريرها.

لا لإجهاض قرارات الشرعية الدولية، تمسكًا بقرارات الأمم المتحدة (242 و338) وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد حزب التجمع أن الطريق ما زال طويلًا، وأن الاتفاق رغم أهميته ليس نهاية المطاف، بل محطة لوقف نزيف الدماء وتهيئة الأجواء لمرحلة سياسية جديدة تتيح إدخال المساعدات الإنسانية وتحريك عملية السلام الجادة.

مسئولية المجتمع الدولي

وأشار البيان إلى أن اتفاق شرم الشيخ يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويلزم المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في دفع عملية السلام، مطالبًا الكيان الصهيوني بإدراك أن عصر الإفلات من العقاب قد ولى، بعد أن قدم الشعب الفلسطيني درسًا خالدًا في الكرامة والصمود.

واختتم حزب التجمع بيانه بالتأكيد على أن الاتفاق يمثل نافذة أمل حقيقية لإعادة القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي كقضية تحرر وطني، ويبرهن أن إرادة الشعوب هي التي تصنع التاريخ.

