بـ 6 طعنات، تفاصيل مقتل شخص على يد آخر بالدقهلية

أقدم شاب حاصل على الثانوية الأزهرية، على إنهاء حياة فني شئون هندسة بمحافظة الدقهلية بـ 6 طعنات بسكين، "4 بالرقبة و2 بالبطن" أودت بحياته وذلك علي اثر خلاف مصاهرة بينهما.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته بشارع المدينة المنورة بمنطقة توريل - دائرة القسم.

تفاصيل الطعنات للمجني عليه

بالانتقال والفحص تبين إصابة المدعو أحمد الشربيني محمود الشربيني 41 سنة فني شئون هندسية رابع بديوان عام المحافظة، ومقيم بذات العنوان، وتم نقله بسيارة الإسعاف الى مستشفى المنصورة العام والتي ورد تقريره يفيد وصول المذكور جثة هامدة على إثر إصابته بـ 4 جروح طعنية نافذة بالرقبة وآخر طعنتين نافذ بالبطن مع اشتباه تهتك بالأمعاء وآخران بالخدان الأيمن والأيسر وجرح بالساعد الأيمن ونزيف بالاذن اليمني.

وبسؤال شقيقة المتوفى بدرية الشربيني محمود الشربيني 46 سنة موظف بهندسة كهرباء شرق المنصورة، ومقيمة بمنطقة جديلة - دائرة القسم، وبسؤالها اتهمت محمد مسعود حسب السيد سالمان 20 سنه حاصل على ثانوية ازهرية ومقيم شارع جامع الرضوان - دائرة القسم، بالتعدى على شقيقها طعنا بسلاح ابيض سكين، تم العثور عليه بمكان الواقعة، وإحداث إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات بينهما بسبب المصاهرة كون المتهم شقيق طليقة المجنى عليه.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

