السبت 11 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

تكريم كبار رواد الإعلام العربي بصالون ماسبيرو الثقافي

يحل السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق والمرشح الرسمي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية ضيفًا على صالون ماسبيرو الثقافي، باستديو أحمد زويل بعد قليل.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: “إن الصالون يشهد هذه المرة تكريم الأساتذة  الكبار: حسن حامد وأمينة صبري وهالة الحديدي من رواد الإعلام العربي”.

ضيوف صالون ماسبيرو

وكان صالون ماسبيرو قد استضاف في السابق وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، كما استضاف المفكر الاقتصادي الدكتور محمود محمود محيي الدين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

