ثقوب في ثوب الوعي السياحي!

بينما انطلقت جيزيل فاليجوس السائحة الأمريكية المحبة للتراث المصري لتقوم بنزهة في محيط مقابر الإمام الشافعي بدراجتها البخارية المزودة بكاميرا، لتسجيل جولتها باعتبارها يوتيوبر وناشطة على منصات التواصل الرقمي، وأثناء تجولها تعرضت لتجربة سيئة حيث استوقفها سائق توكتوك محاولا التحرش بها وأجبارها على دفع مبلغ مالي..

وثقت كاميرا جيزيل الواقعة وبثتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم القبض على سائق مركبة التوكتوك وتقدمت السائحة بالشكر للسلطات المصرية بسرعة القبض على الجاني وللشعب المصري الذي تعاطف مع قضيتها، مؤكدة أن الحادث لا يعكس صورة مصر.



الواقعة التي سطرتها أعلاه تفتح الباب لإعادة التأكيد على أهمية ملف الوعي السياحي، حيث أن جهود الترويج لن تؤتي بثمارها دون تعزيز الوعي السياحي لدى الشعب المضيف، خاصة أن العملية السياحية ترتكز على تجربة الاحتكاك والتعامل مع المجتمع المضيف people to people، وأن هذا يتفق مع التوجه نحو مفهوم السياحة المستدامة.



أن مفهوم بقاء السائح كنزيل في المنتجع باعتباره city within city مفهوما يروق أكثر لراغبي السياحة الشاطئية، بينما راغبي السياحة الثقافية ومحبي التراث يرغبون في التجول والقيام برحلات للأحياء القديمة والمعالم التراثية، لذا فإن التوجه نحو رفع الوعي السياحي للشرائح المستهدفة من المواطنين لم يُعد ترفًا في مجتمع جاذب وحاضن للسياحة كالمجتمع المصري.



إن صياغة رسائل توعوية سواء للسائحين أو للمجتمع المضيف بات ضرورة، بالنسبة للسائح ينبغي التحرك في مجموعات خاصة في المناطق النائية أو الشعبية، وأن يبتعد عن المناطق غير المأهولة بالسكان أو المظلمة، وأن يبتعد عن أي تجمعات شغب ويطلب مساعدة الناس المحيطة أو الشرطة فورا، التواصل مع المرشد السياحي أو الشركة السياحية المنظمة للبرنامج أو بسفارته إذا شعر بخطورة موقف.



كما أن توعية المجتمع المضيف لا تقل أهمية عن توعية السائحين، يجب التوجه نحو زيادة الوعي بأهمية السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي، وتشجيع أفراد المجتمع بالتفاعل الإيجابي مع السائحين، وأهمية الحفاظ على الآثار والمعالم الحضارية والتراثية على أنها ثروة قومية تجذب السائحين وتدر دخل بالعملة الصعبة، كما أن إطلاق حملات توعوية ونشر معلومات عن التراث المصري أضحى ضرورة خاصة عبر منصات الإعلام الرقمي.

وفي النهاية مازلت أؤكد على أن جناحي التطوير لأي مقصد سياحي يرتكز على الترويج السياحي جنبا إلى جنب الوعي السياحي، وأن حدوث خلل في أحدهما ينعكس سلبا على حجم السياحة الوافدة، فالسائح قبل قرار سفره لأي مقصد سياحي يلجأ لمنصات السفر الإلكترونية لمعرفة تقييمات السائحين السابقين عن المقصد، فتجربة سلبية لسائح داخل مقصد سياحي كفيلة بتغيير قرارات السفر لعشرات أو المئات من السائحين المرتقبين.

