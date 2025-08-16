حتى لا تذهب إلى وزارة السياحة شاكيًا!

مع بدء موسم العمرة وتسيير الرحلات إلى الأراضي المقدسة بغية أداء مناسكها، يزداد المترددون على وزارة السياحة والآثار لتقديم شكاوى ضد القليل من الشركات السياحية المرخصة والكثير من الكيانات غير الشرعية.

وقد نجحت وزارة السياحة والآثار في حوكمة إجراءاتها في مواجهة أي انحراف لشركة سياحية، من خلال الرقابة الفعالة والجزاءات الرادعة بعد التحقيق معها من قبل إدارة التفتيش على شركات السياحة، التي تبذل مجهودًا كبيرًا من أجل استعادة حقوق المواطنين في مواجهة شركات السياحة..

وفي المقابل هناك زخم لمنصات رقمية وصفحات مجهولة وكيانات غير شرعية تروج لبرامج عمرة وتأشيرات ولا تلتزم بها في مواجهة المواطنين، سواء بعدم الوفاء بالبرنامج بأكمله أو بأحد بنوده أو بالتحصل على المال دون تقديم أي خدمة فيشعر المواطن بأنه وقع فريسة للنصب.

من هذا المنطلق نبرهن على أهمية الدور التوعوي لوزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والتلفزيون الرسمي والمنابر الإعلامية الأخرى في تبصير المواطن بأهمية الاعتماد والتواصل مع شركات سياحية مرخصة، وعدم التعامل مع كيانات غير شرعية عند الرغبة في السفر سواء للحج أو العمرة أو السياحة على وجه العموم.

فالسفر عن طريق كيان مرخص يضمن لك الحصول على حقوقك كاملة، ويسهل من المساءلة القانونية حال مخالفة البرنامج المتفق عليه، وقد نجحت وزارة السياحة والآثار في تدشين لجنة لمكافحة الكيانات غير الشرعية استطاعت تحقيق إنجازات حقيقية في كافة محافظات الجمهورية بالتنسيق مع قطاع شرطة السياحة والآثار..

حيث تم غلق وتشميع المئات من الكيانات غير الشرعية وجاري رصد كيانات أخرى، والدفع بلجان والتواصل مع مصلحة الضرائب المصرية لأعمال شئونها في مواجهة التهرب الضريبي لتلك الكيانات.

لذلك، يجب على المواطنين التأكد من ترخيص الشركات والتعامل معها فقط، ورفض العروض المشبوهة أو السماسرة الذين يعدون بعروض غير قانونية، وفي حالة اكتشاف أي نشاط غير قانوني، يجب الإبلاغ الفوري للجهات الرسمية لحماية أنفسهم وحقوقهم وضمان أداء مناسكهم بسلام وأمان.

ويمكن للمواطن حال شكه أو رغبته في الاطمئنان على شرعية الكيان الذي يتعامل مع الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة، أو من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة..

حيث يمكن البحث عن اسم الشركة والاطلاع على رقم ترخيصها وعنوانها ومديرها. كما يمكنه التواصل مع رقم لجنة مواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية بوزارة السياحة والآثار على تليفون: 01550008630.

نكتب هذا من منطلق أهمية الجانب التوعوي بهدف الوقاية من أى عمليات احتيال حتى لا يقع أهالينا فريسة للنصب أو الاحتيال كما حدث للبعض من قبل. وللحديث بقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.