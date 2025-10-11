تفاصيل أزمة المديونيات فى حزب الوفد

ظهرت أزمة المديونيات داخل حزب الوفد مجددا على السطح خلال انتخابات مجلس النواب الجارية، حيث اشتعلت الأزمة داخل بيت الأمة مرة أخرى، عندما ورد اسم بعض أعضاء مجلس النواب الحالي، وهو قيادي بارز في الحزب، ضمن قوائم الوفد لخوض الانتخابات المقبلة.

وترجع أزمة المديونيات إلى بداية البرلمان الماضي، في أواخر عهد رئيس الحزب السابق، حينما دخل عدد من الأعضاء على قوائم الحزب إلى البرلمان، وكانت هناك مبالغ مالية مستحقة عليهم لصالح حزب الوفد..

وكان من أبرز هؤلاء قيادي بارز في الوفد لم يلتزم بسداد تلك المبالغ المالية، ما تسبب في تفجر الأزمة آنذاك، واستمرارها حتى الوقت الراهن.

وأكدت مصادر في أمانة الصندوق بحزب الوفد لـ"فيتو"، أن النائب الذى آثار الجدل حوله سدد حوالي مليون جنيه ونصف فقط، من أصل ١٢ مليون جنيه مطلوبين منه منذ دخوله على قائمة الحزب فى البرلمان المنتهية مدته حاليا.

أمانة الصندوق تعلن تبرؤتها من السداد

وفى هذا السياق أرسلت أمانة الصندوق بـ حزب الوفد، مذكرة رسمية إلى الهيئة العليا للحزب، تعلن فيها تبرؤها من التسويات المالية التي جرت مؤخرا بين الحزب وبعض النواب، وتطالبه بسداد المديونية المستحقة عليه قبل خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

أمانة صندوق الوفد تتبرأ من تسويات محسب

وبحسب ميزانية الحزب الأخيرة، والموقعة من أمين الصندوق، فإن إجمالي المديونية المستحقة على النائب تبلغ 12 مليون جنيه، وهي قيمة لم يتم سدادها رغم محاولات التسوية التي جرت خلال الأعوام الماضية.

أزمة جديدة فى حزب الوفد

وفى وقت سابق أصدر عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بيانا، أكدوا فيه على أنه نظرًا لتعنت رئيس الحزب وبناءً على قراره بإغلاق أبواب المقر الرئيسي اليوم السبت أمام الهيئة العليا، ومنعها من عقد اجتماعها طبقًا للائحة، على الرغم من انعقادها خلال فترة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية،والتي من المفترض أن يكون فيها الحزب مفتوحًا على مصراعيه 24 ساعة نعلن:

انتخابات مجلس النواب

1- التأكيد على التوجه العام بضرورة مراعاة التغيير في الجسد السياسي للدولة وهو ما لمسناه حيث بلغت نسبة التغيير في انتخابات الشيوخ الماضية، ما يقارب 73%، وهو ما يجب أن يتم مراعاته في أسماء مرشحي الوفد في انتخابات مجلس النواب.

2- نؤكد على رفضنا لانفراد رئيس الحزب باختيار أسماء المرشحين الممثلين للوفد دون عرضها على الهيئة العليا ونشير الى أن إلى من تم اختيارهم فعلًا ضمن القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ السابقة هم من النواب الحاليين، بالإضافة الى ان ما تم تداوله من أسماء عن مجلس النواب القادم جميعهم نواب حاليين ايضا دون أي تغيير وبعكس التوجه العام بضرورة التغيير وعليه فإن الهيئة العليا تشترط أن يكون كل أعضاء مجلس النواب عن حزب الوفد في القائمة الوطنية من الوجوه الجديدة من الهيئة العليا والقيادات الحالية للحزب ومن غير أعضاء الهيئة البرلمانية الحالية.

3- نؤكد رفضنا لترشيح كل المدينين بأموال لصالح الحزب طبقًا للأوراق والمستندات الرسمية كما نؤكد رفضنا للتقرير الذي تم إعداده وإصداره من قبل رئيس الحزب لتبرئة النائب المدين دون العرض على الهيئة العليا طبقًا لقرارها السابق،كما أنه يتعارض مع المعايير التي أقرتها الهيئة العليا بحضور رئيس الحزب نفسه بعدم جواز ترشح أي مدين للحزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.