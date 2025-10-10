أعضاء بالهيئة العليا للوفد يبحثون ترتيبات الانتخابات البرلمانية في اجتماع طارئ

قام 20 عضوًا بالهيئة العليا لـ حزب الوفد بالموافقة على عقد اجتماع غدا السبت 2025-10-11 الساعة الثالثة عصرًا بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، وهو العدد المطلوب لائحيًا لعقد الاجتماع.

انتخابات مجلس النواب

وذلك في إطار جدول أعمال لمناقشة أسماء المرشحين في الانتخابات البرلمانية والملف المالي للانتخابات السابقة والحالية بالإضافة إلى بند أزمة الجريدة وتمويلها.

وجاءالموقعون على طلب عقد الإجتماع وهم:

١- محمد الزاهد

٢-السيد الصاوي

٣-ياسر حسان

٤-فؤاد بدراوي

٥-طارق تهامي

٦-إبراهيم صالح

٧-حسين منصور

٨-محمد حلمي سويلم

٩-أمل رمزي

١٠-مصطفى رسلان

١١-عادل التوني

١٢-صفوت عبدالحميد

١٣-دمحمد عبده

١٤-محمود طايع

١٥-حمدي قوطة

١٦-أحمد انيس

١٧-جمال بلال

١٨-طارق سباق

١٩-محمد بركات

٢٠-أحمد شريف

