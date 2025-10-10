الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أعضاء بالهيئة العليا للوفد يبحثون ترتيبات الانتخابات البرلمانية في اجتماع طارئ

حزب الوفد، فيتو
حزب الوفد، فيتو

قام 20 عضوًا بالهيئة العليا لـ حزب الوفد بالموافقة على عقد اجتماع غدا السبت 2025-10-11 الساعة الثالثة عصرًا بمقر الحزب الرئيسي  بالدقي، وهو العدد المطلوب لائحيًا لعقد الاجتماع.

انتخابات مجلس النواب 

وذلك  في إطار جدول أعمال لمناقشة أسماء المرشحين في الانتخابات البرلمانية والملف المالي للانتخابات السابقة والحالية بالإضافة إلى بند أزمة الجريدة وتمويلها. 

وجاءالموقعون على طلب عقد الإجتماع وهم:

١- محمد الزاهد 
٢-السيد الصاوي 
٣-ياسر حسان 
٤-فؤاد بدراوي
٥-طارق تهامي
٦-إبراهيم صالح
٧-حسين منصور
٨-محمد حلمي سويلم
٩-أمل رمزي
١٠-مصطفى رسلان
١١-عادل التوني
١٢-صفوت عبدالحميد
١٣-دمحمد عبده
١٤-محمود طايع
١٥-حمدي قوطة
١٦-أحمد انيس
١٧-جمال بلال
١٨-طارق سباق
١٩-محمد بركات
٢٠-أحمد شريف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات البرلمانية الهيئة العليا لحزب الوفد انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان مجلس النواب حزب الوفد

الأكثر قراءة

ضربة لـ ترامب، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

لإنقاذ مسيرة الأبيض، جلسة الأسبوع المقبل بين الثلاثي الحاكم بأمره فى الزمالك

سعر الفراخ اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

أول خرق إسرائيلي لاتفاق غزة، زوارق الاحتلال تطلق النار على شارع الرشيد بغزة

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ الشعراوي يوضح بركة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء

تفسير حلم الانتصار فى الحرب بالمنام وعلاقته بالنجاح وتجاوز العقبات

لزيادة البركة في الرزق وتسهيل الزواج، أذكار لا تفوتك في صباح الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads