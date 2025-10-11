تكريم الإعلامي عمرو الليثي ومنحه جائزة ملهم الدولية للتميز

يُنظم اتحاد رواد الأعمال العرب احتفالية كبرى في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل بالقاهرة، لتكريم عدد من الشخصيات القيادية والمؤثرة في مجتمعاتها، ضمن فعاليات جائزة ملهم الدولية للتميز، والتي تُعد واحدة من أبرز الجوائز المعنية بتكريم أصحاب الأثر المجتمعي والإنساني في العالم العربي.

تكريم الدكتور عمرو الليثي

ويتم خلال الحفل تكريم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، بمنحه جائزة ملهم الدولية، وذلك تقديرًا لدوره البارز والمؤثر في الإعلام التنموي والخدمي، ومساهماته في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برنامجه الإنساني الشهير واحد من الناس، الذي أسهم في إيصال المساعدة للمحتاجين، ورعاية المرضى، ودعم ذوي الهمم، والغارمات، والأيتام.

تفاصيل جائزة ملهم الدولية للتميز

ومن المقرر أن تُمنح جائزة ملهم الدولية للتميز، لأبرز الرموز العربية ضمن المسيرة الدولية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، وتهدف إلى ترسيخ قيم العمل المجتمعي والقيادة الأخلاقية، وتكريم القادة المؤثرين في مجالات العلوم، والثقافة، والفنون، والأعمال، والإعلام.

تقام النسخة الحالية من الجائزة في نوفمبر 2025 بالقاهرة، بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة وصناع التغيير في الوطن العربي.

ويأتي تكريم عمرو الليثي تتويجًا لمسيرته الإعلامية الممتدة، والتي ارتبطت دومًا بالعمل الإنساني، وتسليط الضوء على قضايا المجتمع وهموم المواطن البسيط، ليكون نموذجًا للإعلامي المؤثر القادر على إحداث فرق حقيقي في حياة الناس.

