كريستيانو على أعتاب المجد، هدف واحد يفصله عن رقم تاريخي أمام إيرلندا

يستهدف البرتغالي كريستيانو رونالدو الوصول إلى 40 هدفًا في مسيرته بتصفيات كأس العالم عبر التاريخ، لينفرد بالمركز الأول في قائمة الهدافين التاريخيين لتصفيات المونديال خلال مواجهة البرتغال ضد أيرلندا الليلة.

ويتقاسم رونالدو برصيد 39 هدفًا صدارة هدافي التصفيات المونديالية عبر التاريخ بالتساوي مع المعتزل الجواتيمالي كارلوس رويز.

وسجل رونالدو 3 أهداف في تصفيات النسخة الحالية لكأس العالم أضافها إلى 36 آخرين أحرزهم ما بين تصفيات نسخ 2006 و2022.

ويحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم منتخب الألبيسيلستي وحامل لقب كأس العالم 2022 المركز الثالث بين هدافي المونديال التاريخيين برصيد 36 هدفًا.

ولا يمكن لميسي تجاوز كريستيانو ورويز كونه أنهى مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية في سبتمبر الماضي حيث أحرز 8 أهداف في حملة التأهل للمونديال القادم.

ويظهر في المرتبة الرابعة الإيراني المعتزل علي دائي بـ35 هدفًا في 51 مباراة ما بين تصفيات 1994 و2006 وهو الأفضل على مستوى قارة آسيا.

ويأتي خامسًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي وقع على 32 هدفًا في 41 مباراة بالتصفيات ما بين 2010 و2026.

ويلتقي منتخب البرتغال، بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، نظيره أيرلندا مساء اليوم السبت، علي ملعب "جوزيه ألفالادي" ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

ويمتلك منتخب البرتغال 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، في حين تمتلك أيرلندا نقطة واحدة فقط في المركز الرابع.

موعد مباراة البرتغال وأيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق مباراة البرتغال ضد أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع مباراة البرتغال أمام أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 5.

