خارج الحدود

الوضع بالسودان، عشرات القتلى ومئات الجرحى في قصف الدعم السريع لمركز إيواء بالفاشر

أفادت مصادر محلية في مدينة الفاشر، غربي السودان، بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى داخل الأحياء السكنية، جراء هجمات نفذتها قوات الدعم السريع باستخدام طائرات مسيّرة.

وأوضحت المصادر أن إحدى الطائرات المسيّرة استهدفت مركز إيواء يضم نازحين مدنيين في المدينة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين العزّل، بينهم نساء وأطفال.

مقتل وإصابة 29 شخصا إثر قصف ميليشيا الدعم السريع لمستشفى الفاشر بالسودان

صرحت شبكة أطباء السودان بأن مستشفى الفاشر تعرض اليوم لقصف مباشر أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين بينهم طبيبة وكادر تمريض كانوا داخل المستشفى.

مستشفى الفاشر تعرض لقصف مباشر

وأكدت شبكة أطباء السودان أن استهداف مستشفى يعج بالمرضى والكوادر الطبية يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، تكشف بوضوح عن الاستهتار التام بأرواح المدنيين وبالقوانين الدولية التي تحمي المرافق الصحية والعاملين فيها.

التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات

وحملت شبكة أطباء السودان ميليشيا الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذا القصف المتعمد، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات ووقف قصف المرافق الخدمية والمستشفيات ومنازل المواطنين، وحماية ما تبقى من النظام الصحي المنهار في الفاشر.

واعتبرت الشبكة أن الصمت الدولي على هذا النزيف المستمر يعد تواطؤا متعمدا أمام استمرار ميليشيا الدعم السريع في ممارسة قتل المدنيين في منازلهم والأطباء والمرضى داخل المستشفيات.

عشرات القتلى السودان الدعم السريع قوات الدعم السريع الفاشر

