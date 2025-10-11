رونالدو يقود تشكيل البرتغال المتوقع ضد أيرلندا في تصفيات المونديال

يلتقي منتخب البرتغال، بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، نظيره الأيرلندي مساء اليوم السبت، علي ملعب "جوزيه ألفالادي" ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام أيرلندا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: سيميدو - فيجا - دياز - نونو مينديش

خط الوسط: فيتينيا، جواو نيفيش، برنارد سيلفا، برونو فيرنانديز، جواو فيليكس

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

ويمتلك منتخب البرتغال 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، في حين تمتلك أيرلندا نقطة واحدة فقط في المركز الرابع.

موعد مباراة البرتغال وأيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026



تنطلق مباراة البرتغال ضد أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وأيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026



تذاع مباراة البرتغال أمام أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 5.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.