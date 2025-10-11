تعرف على مفاجأة عزيز مرقة في ألبومه الجديد

يستعد الفنان عزيز مرقة لطرح ألبومه الشتوي الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد أن انتهى من تسجيل عدد من أغانيه بالتعاون مع الموسيقار ماهر الملاخ، في خطوة فنية جديدة ينتظرها جمهوره بشغف.

ويعود مرقة في ألبومه المرتقب إلى الطابع الموسيقي الذي اشتهر به في بداياته، حيث تحمل الأغاني نفس روح أعماله الأولى مثل أغنية "يا باي"، التي رسخت اسمه كأحد أبرز نجوم الموسيقى المستقلة في الوطن العربي.

وفي سياق آخر، كان عزيز مرقة قد تحدث سابقًا عن رؤيته للذكاء الاصطناعي وعلاقته بصناعة الأغاني، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الفنان في ابتكار أفكار جديدة أو بعض الكلمات، لكنه "لا يستطيع أن يصنع حب الجمهور أو القبول لدى المستمعين".

كما أكد مرقة حرصه على التفاعل المباشر مع جمهوره من خلال حفلاته البسيطة في الساحل الشمالي، إضافةً إلى العروض التي يقدمها في الشوارع، معتبرًا أنها تمنحه فرصة للتواصل الحقيقي ومعرفة ردود الأفعال بشكل فوري وصادق.

ومن المتوقع أن يحمل ألبوم عزيز مرقة الجديد مفاجأة موسيقية شتوية تمزج بين أصالة موسيقاه الأولى وروح التجديد التي تميز مشاريعه الأخيرة، في عمل يرسخ مكانته كأحد أهم الأصوات المبدعة في المشهد الموسيقي العربي.

