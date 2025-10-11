السبت 11 أكتوبر 2025
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 42 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

مسيرات أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، عن إسقاط 42 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

إسقاط 42 مسيرة أوكرانية 

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يواصل الجيش الروسي  تقدمه على جميع المحاور.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

