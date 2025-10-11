السبت 11 أكتوبر 2025
سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت، بأن جثامين 155 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها جثامين 135 شهيدا تم انتشالها من تحت الأنقاض، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال يوم
 

وذكرت المصادر أن 19 شهيدا قضوا بنيران الاحتلال أمس الجمعة، بالإضافة إلى استشهاد مواطن متأثرا بإصابته السابقة.

وبحسب المصادر، استشهد 16 مواطنا جراء قصف منزل لعائلة غبون (جنوب مدينة غزة) واستشهد مواطن في حي الشيخ رضوان (شمال المدينة) واستشهد مواطنان في غارة لجيش الاحتلال جنوب مدينة خان يونس (جنوب القطاع).

سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة

