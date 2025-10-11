قبل تدشينها رسميا، كل ما تريد معرفته عن هيئة "إتقان" لاعتماد مؤسسات التعليم الفني بمصر

يشهد عدد من الوزراء، الإثنين القادم، تدشين الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "إتقان" التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لتكون أول هيئة اعتماد محلي منوطة بالتعليم.

ونستعرض في هذا التقرير كل المعلومات المتاحة حول الهيئة الجديدة وأهدافها والمؤسسات التعليمية التي تتبع عملها.

أنشئت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) بعد صدور قرار رئيس الجمهورية في 11 أكتوبر سنة 2022 بإقرار القانون رقم 160 لسنة 2022، بشأن إنشاء كيان مستقل، له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويستهدف الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وهي معنية بالمؤسسات الآتية:

مؤسسات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي بكل نوعياته وأنظمته. مؤسسات التعليم التقني (التكنولوجي) من جامعات وكليات ومعاهد عليا وفوق متوسطة. مراكز التدريب المهني النظامية وغير النظامية.

أهداف إنشاء هيئة إتقان

وتهدف الهيئة إلى إنشاء منظومة متكاملة لضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وتدعم هذه المؤسسات وبرامجها في تحقيق مستوى من الجودة يحقق تعليما وتعلما أفضل، ويكون مناظرا لمستويات الجودة المقبولة عالميا، حيث تضع الهيئة -وفقًا لأحكام قانون إنشائها- الإطار العام ومؤشرات قياس جودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وطرق التعليم التعلم، وأساليب التقييم اللازمة.

بالإضافة إلى وضع شروط ومعايير اعتماد المؤسسات استرشادًا بالمواصفات الدولية، والمعايير الوطنية المطبقة في عدد كبير من الدول الأوروبية، وأطر الجودة المطبقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة المتطلبات الوطنية للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل.

خطة هيئة إتقان لاعتماد مؤسسات التعليم الفني

وتقوم الهيئة بإجراء عمليات المراجعة والتقييم للمؤسسات والبرامج من خلال تنفيذ زيارات مراجعة خارجية بمشاركة أكاديميين وخبراء فنيين في مجالات البرامج والتخصصات والمهن، تستهدف قياس مدى استيفاء هذه المؤسسات لمعايير الجودة، وتصدر الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد هما:

• شهادة الاعتماد المؤسسي.

• شهادة الاعتماد البرامجي.

ولا تزيد مدة صلاحية أي منهما على ثلاث سنوات، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغائه بقرار مسبب في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال فترة الاعتماد.

