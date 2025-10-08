مرشح "المصري الديمقراطي" يكشف كواليس الاعتداء عليه في طنطا (خاص)

أكد أحمد عبد ربه، عضو الحزب المصري الاجتماعي، والمرشح المعتدى عليه في تصريح خاص لـ «فيتو» أنه يتواجد حاليًا داخل قسم أول طنطا لتحرير محضر رسمي بالاعتداء الذي تعرض له صباح اليوم أثناء وجوده أمام محكمة طنطا الابتدائية، خلال تقديم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025.

أسباب الاعتداء على مرشح المصري الديمقراطي

وأوضح عبد ربه أن مجموعة من الأشخاص حاولوا عرقلة دخوله إلى مقر اللجنة العامة داخل المحكمة، وتطورت المشادة إلى اعتداء مشيرًا إلى أن الواقعة ربما جاءت بسبب رغبة هؤلاء في عدم حصوله على رقم 1 في الكشف، وهو ما حدث بالفعل، بعد أن حصل على رقم 15.

وقرر «عبد ربه» تحرير محضر رسمي لإثبات الواقعة، ويدلي بأقواله الآن أمام مأمور قسم أول طنطا، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

موقف المصري الديمقراطي من الاعتداء على مرشحه بـ طنطا

من جانبه، يتابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الموقف لحظة بلحظة ما يحدث من خلال لجنة المتابعة المركزية، والتي تستعد لإصدار بيان رسمي يوضح تفاصيل الحادث، وموقف الحزب من الواقعة، إلى جانب آخر استعداداته لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

ويعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من أبرز الأحزاب المدنية التي نشأت بعد ثورة يناير 2011، ويضم عددًا من الشخصيات العامة والبرلمانيين السابقين، ويتبنى خطابًا إصلاحيًا يدعو إلى العدالة الاجتماعية وتوسيع المشاركة السياسية وتوازن التنمية الاقتصادية.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة المتابعة بالحزب في بيانها المرتقب تفاصيل الموقف الرسمي، وسط دعوات من قياداته للحفاظ على أجواء انتخابية سلمية وتنافس شريف بين المرشحين.

