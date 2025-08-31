الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي بداية تعاملات الأحد 31 أغسطس 2025

العملات، فيتو
العملات، فيتو

أسعار العملات في البنك المركزي ، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي وشركات الصرافة، اليوم الأحد 31 أغسطس 2025،  وذلك وفقا لآخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي.

اقرأ التالي: أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

 

العملات 
العملات، فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي 

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 

سعر الشراء 48.52 جنيه. 

سعر البيع 48.66 جنيه. 

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك المركزي 

سعر الشراء 56.64 جنيه. 

سعر البيع 56.80 جنيه. 

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 

سعر الشراء 65.61 جنيه.

 

سعر البيع 65.81 جنيه. 

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.93 جنيه. 

سعر البيع 12.96 جنيه. 

سعر الريال السعودي
الريال السعودي، فيتو

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 13.21 جنيه. 

سعر البيع 13.25 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

وتعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، يقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

 

العملات - فيتو 
أسعار العملات، فيتو

 

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

ومتابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغييرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول.

 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الجنيه المصري سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي سعر الجنيه الاسترلينى سعر الدولار سعر الريال سعر الدولار في البنك المركزي سعر الريال السعودى سعر الريال السعودي في البنك المركزي سعر الصرف المرن سعر اليورو في البنك سعر الريال السعودي في البنك سعر اليورو في البنك المركزي سعر اليورو

مواد متعلقة

أسعار سبائك الذهب في الصاغة صباح اليوم الأحد

سعر جرام الذهب صباح اليوم، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع متواصل، ماذا يحدث فى أسعار الذهب؟

لحظة بلحظة.. آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك

حقيقة استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

ارتفاع تاريخي لمؤشر الذهب عالميا

الأكثر قراءة

بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

اغتيال صوت المقاومة، كيف حطم "أبو عبيدة" معنويات الاحتلال وآلته الإعلامية؟

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

"المخبرون والذكاء الاصطناعي"، سلاح الاحتلال لاغتيال قيادات المقاومة من الجعبري لـ"أبو عبيدة"

مصدر بالأهلي يكشف كواليس جديدة في الخسارة أمام بيراميدز

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

خدمات

المزيد

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads