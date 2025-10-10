الجمعة 10 أكتوبر 2025
اللجنة المصرية بغزة: تسيير 100 شاحنة لإعادة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة

عودة النازحين الفلسطينيين
عودة النازحين الفلسطينيين إلى مدينة غزة، فيتو

كشفت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، عن مساهمتها الفعلية في دعم عملية عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

أعمال اللجنة المصرية في غزة لمساعدة النازحين الفلسطينيين 

وأكدت اللجنة المصرية أنها ستقوم بتسيير 100 شاحنة لنقل العائدين من عدة مناطق صباح السبت، مشددة على أن الأولوية فى النقل ستكون لكبار السن، النساء، والأطفال.

وأكدت اللجنة المصرية التزامها بالوقوف إلى جانب سكان غزة فى كل مراحل الصمود والعودة.

وفي السياق ذاته، قالت حركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: إن الوسطاء أبلغونا بأن المساعدات ستبدأ بدخول قطاع غزة غدا بحرية كاملة.

حماس: الوسطاء أبلغونا بأن المساعدات ستبدأ بدخول قطاع غزة غدا بحرية كاملة

وأضافت حركة حماس في بيانها، أن الوسطاء بدأوا اتصالاتهم مع شركة الكهرباء لاستئناف عملها في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في الأمم المتحدة تأكيده بدء تسليم مساعدات إنسانية ضخمة وعلى نطاق واسع في غزة بعد غد الأحد.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جوناثان فولر: لم نتوقف عن العمل طيلة الحرب وكان لدينا 12 ألف عامل على الأرض بقطاع غزة.

الأونروا: لدينا 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى غزة

وأضاف جوناثان فولر: ننتظر الإشارة للبدء بتوزيع المساعدات في قطاع غزة ولدينا مخازن في مصر والأردن والناس بغزة يحتاجون لكل شيء وأكثر من 170 من الفرق العاملة لدينا قتلوا خلال الحرب.

