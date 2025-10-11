السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، تعديل تشغيل بعض القطارات على بعض الخطوط، اعرف المواعيد الجديدة

قطار، فيتو
قطار، فيتو

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، إجراء تعديل على تشغيل بعض القطارات لخدمة الركاب والتيسير عليهم، وذلك بداية من اليوم  السبت.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتلبية لرغباتهم، حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوف قطاري 957 – 944 القاهرة / الزقازيق سياحي وبالعكس بمحطة الجديدة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

 

