التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الفيديو المتداول لمديرة مدرسة تمنع طالبة من الدخول إلى فصلها في المدرسة، حيث قالت أم الطالبة إن مديرة المدرسة تجبر ابنتها الطالبة على الالتحاق بنظام البكالوريا.

وأكد مصدر بالتعليم أن هذا الفيديو المنتشر هو فيديو مفبرك وغير حقيقي وأن أصل الموضوع هو حضور الطالبة بعد بدء اليوم الدراسي وبدون أدوات كما هو موضح بالفيديو ومديرة المدرسة منعتها لأنها تم قيدها بدفتر الغياب وأصبحت ليست على قوة المدرسة، وأن الفيديو المتداول تم تزييفه وتركيب صوت عليه.

ويظهر الفيديو مديرة إحدى مدارس الثانوية بنات وهي ترفض دخول طالبة إلى فصلها، وكانت تقف أمامها رافضة دخول الطالبة لتلقي دروسها، الأمر الذي أثار غضب الأم، التي زعمت أن مديرة المدرسة ترفض دخول ابنتها الفصل لتلقى دروسها العلمية، وتجبرها أيضًا على الالتحاق بنظام البكالوريا، دون رغبة منها في ذلك.

