الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصليب الأحمر: إطلاق أسرى الاحتلال والسجناء الفلسطينيين تحدٍ هائل

الأسرى الإسرائيليون
الأسرى الإسرائيليون

قال الصليب الأحمر الدولي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: إن إطلاق الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين قد يكون تحديا هائلا نظرا لحجم العملية.

وأضاف الصليب الأحمر في بيانه: إن الموعد المحدد لإطلاق سراح الأسرى في إطار زمني ضيق ونستعد لجميع السيناريوهات المحتملة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حدد  الاحتلال الإسرائيلي، أسماء 250 أسيرا فلسطينيا من المتوقع الإفراج عنهم وفق ‎اتفاق شرم الشيخ.

وعدت عائلات المختطفين بإعادة الجميع دون استثناء

 بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة: وعدت عائلات الأسرى بإعادة الجميع دون استثناء ونحن ننفذ وعدنا.

وزعم نتنياهو: الأمر لم يكن سهلا ووقفت أمام ضغوط كبيرة من الداخل والخارج.. كان نصب عيني طيلة الوقت أمن إسرائيل وإعادة الأسرى ومواجهة صواريخ ‎إيران وذراعها حماس.

 

الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف النار في غزة

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، بالإجماع، على اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة “ حماس" بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر حساب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، على منصة "إكس" القرار ونصه: "وافقت الحكومة للتو على الإطار الذي سيتم بموجبه إطلاق سراح جميع الأسرى؛ الأحياء والأموات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصليب الأحمر الرهائن الاسرائيليين السجناء الفلسطينيين نتنياهو

مواد متعلقة

من الانسحاب إلى تسليم الرهائن، وثيقة إسرائيلية تكشف خريطة تنفيذ خطة ترامب بغزة

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين جنوب أفريقيا وزيمبابوي في الشوط الأول

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

شوط أول سلبي بين نيجيريا وليسوتو في تصفيات كأس العالم

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

خلاف على الميراث ينتهي بجريمتي قتل مروعتين في الأقصر

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موالاة اليهود للكفار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 80 من سورة المائدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

مفتي الجمهورية: بناء الإنسان هو الأصل الذي تُبنى عليه الأوطان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads