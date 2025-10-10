الصليب الأحمر: إطلاق أسرى الاحتلال والسجناء الفلسطينيين تحدٍ هائل

قال الصليب الأحمر الدولي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: إن إطلاق الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين قد يكون تحديا هائلا نظرا لحجم العملية.

وأضاف الصليب الأحمر في بيانه: إن الموعد المحدد لإطلاق سراح الأسرى في إطار زمني ضيق ونستعد لجميع السيناريوهات المحتملة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حدد الاحتلال الإسرائيلي، أسماء 250 أسيرا فلسطينيا من المتوقع الإفراج عنهم وفق ‎اتفاق شرم الشيخ.

وعدت عائلات المختطفين بإعادة الجميع دون استثناء

بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة: وعدت عائلات الأسرى بإعادة الجميع دون استثناء ونحن ننفذ وعدنا.

وزعم نتنياهو: الأمر لم يكن سهلا ووقفت أمام ضغوط كبيرة من الداخل والخارج.. كان نصب عيني طيلة الوقت أمن إسرائيل وإعادة الأسرى ومواجهة صواريخ ‎إيران وذراعها حماس.

الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف النار في غزة

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، بالإجماع، على اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة “ حماس" بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر حساب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، على منصة "إكس" القرار ونصه: "وافقت الحكومة للتو على الإطار الذي سيتم بموجبه إطلاق سراح جميع الأسرى؛ الأحياء والأموات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.