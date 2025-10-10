الجمعة 10 أكتوبر 2025
حوادث

غدا، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم

محاكمة المتهمة بقتل
محاكمة المتهمة بقتل أطفال دلجا

قتل أطفال دلجا، تنظر محكمة جنايات المنيا، غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بقرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا.

 

محاكمة المتهمة بقتل أطفال دلجا

ووجهت النيابة إلى المتهمة تهما بقتل المجني عليهم بالسم عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الزوجة الأولى.


وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمة، بما أسفرت عنه التحقيقات وأقوال الشهود، إذ تبيَّن أنها أقدمت على جريمتها كيدًا لوالدة الأطفال “الزوجة الأولى” بعد أن أعادها الزوج إلى عصمته فاستغلت اعتيادها على إعداد الخبز بمسكنها وإرساله إلى الأطفال، وحصلت على مبيد حشري سام “الكلورفينابير”، فمزجته بقطعة خبز وقدَّمتها لأحد الأطفال في مسكنها، فتدهورت حالته الصحية فأيقنت فعالية السم، وبعد أربعة أيام أعدت عددًا من أرغفة الخبز وخلطتها بالمبيد ذاته، ثم أرسلتها إلى المجني عليهم فأودت بحياتهم، بينما نجت والدة الأطفال لإحجامها عن تناوله.

محاكمة المتهمة بقتل أطفال دلجا
محاكمة المتهمة بقتل أطفال دلجا


وأكدت ذلك تحريات الشرطة، ورصدت كاميرات المراقبة اثنين من الأطفال حال حمل أحدهما الخبز المسمم من منزل المتهمة إلى مسكنهم، كما أثبتت معاينة النيابة العامة لمسكن المتهمة رفقة خبراء الطب الشرعي، ونتيجة الفحص المعملي للعينات وجود آثار المبيد السام في بقايا الخبز وأدوات الطهي، وهو ما توافق مع تقارير الصفة التشريحية التي بينت أن الوفاة نتجت عما أحدثته تلك المادة السمية من انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية.


وأقرت المتهمة في استجوابها بتفصيلات ارتكابها الواقعة، وأجرت محاكاة تصويرية للجريمة.

