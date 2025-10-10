الأنبا دانيال يرسم 3 كهنة جدد للخدمة في إيبارشية المعادي

صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارمينا والقديس أغسطينوس بدار السلام، بمشاركة نيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس.

وعقب صلاة الصلح، تمت سيامة ثلاثة من الدياكونيين قساوسة، وهم، الشماس شريف مكرم كاهنًا لكنيسة القديس البابا كيرلس السادس بالمعادي، باسم القس برسوم،و الشماس فادي بانوب، كاهنًا لكنيسة مار يوحنا المعمدان بالمعراج، باسم القس يعقوب.

⁠والشماس واصف فارس،كاهنًا لكنيسة الشهيد مار مينا والقديس أغسطينوس بدار السلام، باسم القس شاروبيم.

اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة تختار شعار 2026

اجتمعت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمقر أسقفية الشباب، لمناقشة وتقييم فعاليات المهرجان لعام 2025، والذي أقيم هذا العام تحت شعار "تمسك بما عندك"، إلى جانب اختيار شعار الدورة الجديدة لعام 2026.

شارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة المركزية للمهرجان، بحضور أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران إيبارشية نقادة وقوص، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، والأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان من مختلف الإيبارشيات وأحياء القاهرة والإسكندرية.

تضمن اللقاء عرض فيلم وثائقي تناول أنشطة وفعاليات المهرجان خلال العام، إلى جانب استعراض تقرير شامل عن الملتقيات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي نُظمت في إطار المهرجان داخل مصر وخارجها، كما جرى عرض فعاليات التصفيات النهائية بمصر والمهجر.

وبمناسبة مرور 17 قرنًا على ظهور الصليب المقدس، ناقشت اللجنة عددًا من المقترحات التي وردت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاختيار شعار المهرجان الجديد، وبعد تبادل الآراء والمداخلات بين أعضاء اللجنة، تم الاتفاق على أن يكون شعار مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2026 هو "يعظم انتصارنا بالذي أحبنا" (رو 8: 37).

ومن المقرر أن تبدأ اللجان التحضيرية اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة للبدء في إعداد موضوعات ومسابقات الدورة الجديدة للمهرجان، استعدادًا لإطلاق فعاليات عام 2026.

