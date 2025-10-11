من قصص القرآن الكريم، كيف تصرفت الملكة بعد تلقيها كتاب سليمان ولماذا لم تستجب لنصائح مستشاريها؟

نستعرض في السطور التالية مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

بماذا ردت ملكة سبأ على كتاب سليمان

أرسل سيدنا سليمان، عليه السلام، الهدهد برسالة منه إلى بلقيس، ملكة سبأ، يدعوها وقومها للإيمان بالله الواحد القادر، وترك ما كانوا يعبدون من دونه، حيث كانوا يعبدون الشمس.

ألقى الهدهد الرسالة بالقرب منهم، ومكث في مكان غير بعيد، ينتظر ردهم.. فجمعت بلقيس أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها وأولي مشورتها، وقالت لهم: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، ثم قرأت عليهم عنوانه أولا: إنه من سليمان، ثم قرأته: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.

وسألتهم رأيهم، وشاورتهم في أمرها وما قد حل بها، وتأدبت معهم، وخاطبتهم وهم يسمعون: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، تعني: ما كنت لأبت أمرا إلا وأنتم حاضرون: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي: لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال ومقاومة الأبطال، فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين، ومع هذا الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.

والأمر إليكِ فانظري ماذا تأمرين

عبَّروا لها عن السمع والطاعة، وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة، وفوضوا إليها في ذلك الأمر; لترى فيه ما هو الأرشد لها ولهم، فكان رأيها أتمَّ وأسدَّ من رأيهم.

من خلال قراءتها لما بين السطور، علمت أن صاحب هذا الكتاب لا يغالَب ولا يمانَع ولا يخالَف ولا يخادع. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.

أي أن هذا الملك لو غلب على هذه المملكة، لم يخلص الأمر من بينكم إلا إليّ ولم تكن الحدة الشديدة والسطوة البليغة إلا عليّ. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون.

وإني مرسلة إليهم بهدية

فكرت في اختباره، وأرادت أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها بهدية ترسلها، وتحف تبعثها، ولم تعلم أن سليمان، عليه السلام، لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا; لأنهم كافرون، وهو وجنوده عليهم قادرون، ولهذا فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون.

كانت الهدايا مشتملة على أمور عظيمة، كما ذكره المفسرون.

ثم قال لرسولها إليه ووافدها الذي قدم عليه، والناس حاضرون يسمعون: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.

يعني: ارجع بهديتك - التي قدمت بها - إلى من قد منَّ بها، فإن عندي مما قد أنعم الله عليّ وأسداه إليَّ من الأموال والتحف والرجال، ما هو أضعاف هذا، وخير من هذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم بسببه. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي: فلأبعثن إليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم ولا ممانعتهم ولا قتالهم، ولأخرجنهم من بلدهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة وهم صاغرون، عليهم الصغار والعار والدمار.

وما أن تلقوا الرسالة، وبلغهم ذلك عن نبي الله، لم يكن لهم بد من السمع والطاعة، فبادروا إلى إجابته فورا، وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين خاضعين.

أيكم يأتيني بعرشها؟

وعندما عرف بقدومهم عليه ووفودهم إليه، قال لمن بين يديه ممن هو مسخر له من الجان، ما قصه الله عنه في القرآن: "قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين" (النمل: 38 – 44).

سرير بلقيس

وفي التفصيل؛ أنه لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس، وهو سرير مملكتها الذي تجلس عليه وقت حكمها، قبل قدومها عليه قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني: قبل أن ينقضي مجلس حكمك، وكان - فيما يقال - من أول النهار إلى قرب الزوال يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما لهم من الأشغال، وإني عليه لقوي أمين، أي: وإني لذو قوة على إحضاره إليك، وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك.

لكن الذي عنده علم من الكتاب، والمشهور أنه آصف بن برخيا، وهو ابن خالة سليمان. وقيل أيضا: هو رجل من مؤمني الجان، كان فيما يقال يحفظ الاسم الأعظم. وقيل: رجل من بني إسرائيل، من علمائهم.

وقيل فيه قول مختلف، أنه جبريل.. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قيل: معناه قبل أن تبعث رسولا إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض، ثم يعود إليك. وقيل: قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس. وقيل: قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك. وقيل: قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته. وهذا أقرب ما قيل.

من بلاد اليمن إلى بيت المقدس

فلما رآه مستقرا عنده، أي: فلما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن إلى بيت المقدس، في طرفة عين، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أي: هذا من فضل الله عليّ وفضله على عبيده; ليختبرهم على الشكر أو خلافه. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي: إنما يعود نفع ذلك عليه. ومن كفر فإن ربي غني كريم، أي: غني عن شكر الشاكرين، ولا يتضرر بكفر الكافرين. ثم أمر سليمان عليه السلام أن يغير حلي هذا العرش وينكر لها; ليختبر فهمها وعقلها، ولهذا قال: ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو.

ويدل جوابها هذا على فطنتها وعمق فهمها; لأنها استبعدت أن يكون عرشها; لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن، ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب.

وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين

ويروي القرآن الكريم، إخبارا عن سليمان وقومه: "وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين"، أي: ومنعتها عبادة الشمس التي كانت تسجد لها هي وقومها من دون الله، اتباعا لدين آبائهم وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على ذلك، وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج، وعمل في ممره ماء، وجعل عليه سقفا من زجاج، وجعل فيه من السمك وغيرها من دواب الماء.

وخطط لكي تمر عليه، وهي في طريقها للقاء سليمان، فأُمرت بدخول الصرح وسليمان جالس على سريره فيه، فلما رأته حسبته لجة (ماء)، وكشفت عن ساقيها.



هنا، أشار لها سليمان، "وقال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين".

وأكد بعض المفسرين أن سليمان لما تزوجها، أقرها على مملكة اليمن وردها إليها، وكان يزورها في كل شهر مرة، فيقيم عندها ثلاثة أيام، ثم يعود على البساط، وأمر الجان فبنوا له ثلاثة قصور باليمن: غمدان، وسالحين، وبنيون، والله أعلم.



