إخماد حريق شب في شونة بكفرالشيخ دون خسائر بشرية

أعلن مركز عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام محافظة كفرالشيخ، أنه تمت السيطرة علي حريق شونة تجميع القش بعزبة بالكراكات، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، تلقت إخطارًا من الدكتورة آمال بركات، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بوقوع حريق هائل في شونة لتخزين القش بعزبة عدس التابعه لقريه الكراكات التابعة لقرية ابشان، ووجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة التعامل مع الحريق، وإخماده.

وعلى الفور توجهت 6 سيارات للدفاع المدني، و2 لودر من مجلس مدينة بيلا، لإخماد النيران، و3 سيارات إسعاف لموقع الحريق، وتم التعامل بإخماد النيران.

فيما تفقد اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير الأمن، اليوم الجمعة، جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق بشونة لتخزين قش الأرز في قرية الكراكات التابعة لمركز بيلا.

وتم اعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق والمنازل المجاورة، وسط تواجد مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا والوحدة المحلية بقرية إبشان.

