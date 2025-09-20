انطلاق موسم الخير، حصاد الأرز يبدأ في حقول كفر الشيخ (فيديو)

يعتبر محصول زراعة الأرز فى أراضي محافظة كفرالشيخ، من الزراعات الأساسية لتلك المحافظة، بالرغم من وقوعها كمحافظة نهايات ترع، ولذا يقوم معهد البحوث الزراعية بسخا الأقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا علي تضافر الجهود البحثية والتطبيقية لمركز البحوث الزراعية، في إنتاج أصناف قصيرة العمر، تقلل من فترة مكوثها بالتربة، وبالتبعية نسبة استهلاكها للمقننات المائية، نظرًا لأن تكوين المادة الجافة يعتمد بالأساس على قيام النبات بعملية البناء الضوئي، والتي قد تتأثر حال تقليل فترة المكوث بالأرض والتى لا تتجاوز 120 إلى 125 يومًا، ومنها صنف ما قل من كمية المقننات المائية التي تستهلكها بنسبة لا تقل عن 50%.‬

وموسم زراعة الأرز في مصر يبدأ في شهر مايو ويستمر حتى نهاية شهر يونيو، بينما يمتد موسم الحصاد من شهر أغسطس وحتى نهاية أكتوبر.

يقول الدكتور بسيوني زايد، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، لـ “ فيتو” إن إنتاج الأرز هذا العام بالمحافظة يمثل 30% من إنتاج الأرز علي مستوي الجمهورية، موضحًا أنه يوجد نوع جديد تم استحداثه لمحصول الأرز يسمي "جيزة 184" وهو الذي أنتجه الباحثون بمركز البحوث الزراعية بسخا، من خلال برامج التهجين المقامة في قسم البحوث الزراعية.

وتابع، زايد: إن هذا الصنف قصير العمر ويتحمل التغيرات المناخية والإجهادات البيئية لأنه يعطي إنتاجية عالية، حيث إن إنتاج الفدان من متوسط 3.5 إلي 5 أطنان تحت ظروف الجفاف والملوحة، بالإضافة إلى أنه لا يستهلك مياها كثيرة وحبة الأرز نفسها جيدة تضاهي الحبة العريضة المتعارف عليها عند المزارعين.

وشدد رئيس قسم بحوث الأرز، علي مزارعي محصول الأرز بتحري الدقة خلال اختيارهم لتقاوي زراعة الأرز، بحيث تكون علي قدر عال من النقاء والجودة، وعدم الاستسهال وشراء التقاوي رخيصة الثمن ومجهولة المصدر لاحتوائها علي نسبة عالية من “الغريبة والأرز الأحمر”، والتي ستسبب ضررا للفلاح والمحصول، موضحا أن مركز بحوث الأرز بسخا مستعد أن يتواصل بشكل كامل لتقديم اي استشارات للمزارعين في أي مكان للخروج بأفضل انتاجية لهذا المحصول

مضيفا أن الاستراتيجية التي يعمل عليها مركز بحوث البحوث الأرز بسخا تتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة الموضوعة بمعرفة القيادة السياسة وتوجيهات وزير الزراعة الدكتور علاء فاروق والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية علي مستوي الجمهورية.

وكان قد أكد علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية فى إنتاج الأرز، حيث بلغت المساحة المنزرعة هذا العام 257 ألف فدان بزيادة 10 آلاف فدان عن العام الماضى، وهو ما يعكس نجاح السياسات الزراعية فى التوسع بالإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية عبر تطبيق نظم الرى الحديثة، لافتًا إلى أن الأرز يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تعتمد عليها الأسرة المصرية.

وأشار عبد المعطى، إلى أن وزارة البيئة خصصت حزمة حوافز لتشجيع المزارعين على تجميع قش الأرز، مع توفير المعدات الحديثة اللازمة لعمليات الجمع والكبس، وتحويل القش إلى سماد عضوى وأعلاف مجانًا، مما يحول هذا المورد من عبء بيئى إلى قيمة اقتصادية مضافة، بجانب توفير فرص عمل جديدة لشباب القرى.

