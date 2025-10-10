الجمعة 10 أكتوبر 2025
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب باتفاق وقف الحرب في غزة ويدعو لتنفيذ بنوده

اتفاق شرم الشيخ،
اتفاق شرم الشيخ، فيتو

رحب برلمان الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان، بالإعلان في مدينة شرم الشيخ المصرية أرض السلام عن التوصل إلى اتفاق تاريخي يشكل نهاية للحرب في قطاع غزة وبداية المرحلة جديدة للسلام والأمن والتعاون المستدام في الشرق الأوسط.

وقف شامل وفورى لإطلاق النار

وأشاد البرلمان، بما تضمنه الاتفاق من وقف شامل وفورى لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات العاجلة للمدنيين، وتبادل الأسرى بما يضع أسسنا جديدة لترسيخ السلم، وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة على مدار أكثر من عامين من النزاع.

وسجل برلمان الاتحاد من أجل المتوسط عميق الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية ولدولة قطر والولايات المتحدة، لما بذلوه من جهود استثنائية في تقريب وجهات النظر وتحقيق هذا الاتفاق، ويخص بالشكر  الرئيس دونالد ترامب لدوره المباشر والحاسم في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي، الذي يمثل خطوة أولى على طريق تنفيذ خطة سلام متكاملة وعودة الأمن والاستقرار إلى كل شعوب المنطقة.

إنهاء الحرب وإدخال المساعدات

وأشاد البرلمان بالدور المحوري الذي قامت به مصر على مدار عامين من أجل إنهاء الحرب وإدخال المساعدات وتحقيق سلام دائم ويعبر عن تقديره للجهود الفاعلة التي قامت بها مصر خلال استضافتها للمفاوضات الأخيرة والتي أسهمت بشكل مباشر في إنجاز هذا التحول الحاسم نحو السلام والاستقرار في المنطقة وتسهيل التوصل الى هذا الاتفاق التاريخي.

التنفيذ الكامل للاتفاق

ودعا البرلمان الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى التنفيذ الكامل للاتفاق بشكل عاجل وكامل وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى وضمان عدم التهجير أو الضم والبدء بعملية إعادة الإعمار والعمل الجاد من أجل تطبيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد البرلمان على موقفه الثابت من أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن والتعايش السلمي في المنطقة هو من خلال تنفيذ حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

