أردوغان: سنتسلم مسئولية مراقبة تنفيذ اتفاق غزة بكل بنوده

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن بلاده ستتسلم المسئولية عن مراقبة تنفيذ اتفاق غزة، مشددا على أهمية تطبيق كل بنوده.

ولفت أردوغان، إلى أن لإسرائيل سجلا حافلا في عدم احترام مواثيقها، قائلا "نعلم أنهم تذرعوا بكل الأمور التافهة لعدم الوفاء بالاتفاقات". وأضاف أن الرجوع إلى أجواء الإبادة الجماعية في غزة سيكون له ثمن باهظ جدا.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، أن قواتها المسلحة "مستعدة لتولي أي مهمة تُكلّف بها" ضمن عملية لحفظ السلام في قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية ردًا على سؤال أمام صحفيين، إن "قواتنا المسلحة، التي تملك خبرة واسعة في فرض السلام وحفظه، مستعدة للاضطلاع بأي دور يُطلب منها".  

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد الخميس أن بلاده ترغب في المشاركة في أي "بعثة" لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات أدلى بها ليل الخميس في باريس، أن "فريقًا يضم الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر يؤدي دور الميسّر، سيكون مكلفًا بمتابعة تنفيذ تفاصيل الاتفاق والتباحث بشأنها مع الطرفين"، أي إسرائيل وحركة حماس، مضيفًا أن هذه الدول ستؤدي دور "الوسطاء".

