الجمعة 10 أكتوبر 2025
الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 36 جراء اعتداءات المستوطنين على عدة بلدات

صحة غزة،فيتو
صحة غزة،فيتو

اعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم  الجمعة عن إصابة 36 فلسطينيًا؛ جراء اعتداءات المستوطنين على بلدات بيتا، حوارة، ودير شرف في نابلس، اثنان من المصابين بالرصاص، والبقية أصيبوا جراء الضرب المبرح.

قال المتحدث باسم حماس في غزة حازم قاسم في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: إن المرحلة الأولى من الاتفاق يجب أن تكون بداية لنهاية العدوان بشكل تام، وتابع: لا نضمن مراوغات الاحتلال بشأن عملية تبادل الأسرى.

وقبل وقت سابق من اليوم دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الجمعة، إلى فتح جميع المعابر لإتاحة دخول المساعدات الغذائية إلى غزة، محذرة من خطر ارتفاع وفيات الأطفال بسبب ضعف مناعتهم.

وقال المتحدث باسم يونيسيف، ريكاردو بيريس: "الوضع حرج. نواجه خطر ارتفاع حاد في وفيات الأطفال، ليس فقط حديثي الولادة، بل أيضًا الرضع، نظرًا لأن مناعتهم أصبحت أكثر ضعفًا من أي وقت مضى".

تغيرات درجات الحرارة

وبدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من بعض مناطق غزة اليوم، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس، إن الأمم المتحدة تخطط لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تعاني بعض المناطق من المجاعة، خلال أول 60 يومًا من وقف إطلاق النار في القطاع.وأكدت يونيسف أن دعم التغذية هو الأولوية الرئيسية، إذ يعاني 50 ألف طفل من خطر سوء التغذية الحاد، ويحتاجون إلى علاج فوري.

وأوضح بيريس أن مناعة الأطفال منخفضة لأنهم "لم يتناولوا الطعام بشكل صحيح، وفي الآونة الأخيرة، (لم يتناولوا الطعام) على الإطلاق ولفترة طويلة للغاية". وأضاف "بالنسبة للأطفال، يحتاجون إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية المناسبة للنمو، والقدرة على التكيف مع تغيرات درجات الحرارة أو تفشي الفيروسات".

وأكدت يونيسف أن دعم التغذية هو الأولوية الرئيسية، إذ يعاني 50 ألف طفل من خطر سوء التغذية الحاد، ويحتاجون إلى علاج فوري.

وأوضح بيريس أن مناعة الأطفال منخفضة لأنهم "لم يتناولوا الطعام بشكل صحيح، وفي الآونة الأخيرة، (لم يتناولوا الطعام) على الإطلاق ولفترة طويلة للغاية". وأضاف "بالنسبة للأطفال، يحتاجون إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية المناسبة للنمو، والقدرة على التكيف مع تغيرات درجات الحرارة أو تفشي الفيروسات".

