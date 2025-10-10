الجمعة 10 أكتوبر 2025
خارج الحدود

إسرائيل تحدد أسماء 250 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم وفق ‎اتفاق شرم الشيخ

الأسرى الفلسطينيون،
 حددت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أسماء 250 أسيرا فلسطينيا من المتوقع الإفراج عنهم وفق ‎اتفاق شرم الشيخ.

 

وعدت عائلات المختطفين بإعادة الجميع دون استثناء

 بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة: وعدت عائلات المختطفين بإعادة الجميع دون استثناء ونحن ننفذ وعدنا.

وزعم نتنياهو: الأمر لم يكن سهلا ووقفت أمام ضغوط كبيرة من الداخل والخارج.. كان نصب عيني طيلة الوقت أمن إسرائيل وإعادة المختطفين ومواجهة صواريخ ‎إيران وذراعها حماس.

 

الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف النار في غزة

وافقت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، بالإجماع، على اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة “ حماس" بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر حساب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، على منصة "إكس" القرار ونصه: "وافقت الحكومة للتو على الإطار الذي سيتم بموجبه إطلاق سراح جميع الرهائن؛ الأحياء والأموات".

وذكرت القناة 12 العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صدّقت بالإجماع على صفقة وقف إطلاق النار وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

ولفتت القناة العبرية إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير امتنعا من التصويت لمعارضتها الاتفاق.

الاحتلال الإسرائيلي دولة الإحتلال اتفاق شرم الشيخ نتنياهو

