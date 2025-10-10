"مصر جميلة" برنامج يفتح نوافذ الإبداع أمام شباب الوادي الجديد (فيديو)

شهدت سينما هيبس بواحة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حفل ختام المرحلة الأولى من البرنامج الثقافي "مواهبنا مستقبلنا"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف اكتشاف ودعم الطاقات الإبداعية لدى الأطفال والنشء، بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم.

وواصلت محافظة الوادي الجديد، فعاليات برنامج "مصر جميلة"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والأدبية ضمن برامج الوزارة بالمحافظات، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الوادي الجديد.

وقالت ابتسام عبدالمريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد: إن اليوم الثالث من الفعاليات بمسرح سينما هيبس، شهد حضور الشاعر الدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب والمشرف العام على البرنامج، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضحت ابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، أن برنامج اليوم الأخير بواحة الخارجة، تضمن مجموعة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة التي استهدفت صقل مهارات المشاركين من أبناء المحافظة؛ حيث بدأت الفعاليات بورشة لتعليم فن الأركت قدمتها المدربة فاطمة الزهراء محمد، تلتها ورشة فن الرزين وشنط الكنفاه تدريب جيهان مبروك، ثم ورشة تصميم الحلي والإكسسوارات بإشراف سعاد المهدي.

كما شملت الأنشطة ورشة للكتابة الأدبية تدريب ناصر محسب، وورشة للأداء الحركي تدريب عيد مسلم، واختتم اليوم بورشة لتعليم أساسيات الموسيقى قدمها الملحن محمد سعد.

تقام فعاليات البرنامج تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية ممثلة في الإدارة العامة لرعاية المواهب، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد.

وأشارت مدير ثقافة الوادي الجديد، إلى انتقال الفعاليات من مدينة الخارجة إلى مدينة الداخلة خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، حيث تتواصل الورش المجانية في مجالات الفنون التشكيلية، الحرف اليدوية، الموسيقى "عزف وغناء"، الكتابة الإبداعية، والتمثيل، بمشاركة نخبة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين.

وأشار الشاعر الكبير والباحث في الأدب الشعبي، الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، إلى انطلاق أولى فعاليات مشروع "مواهبنا مستقبلنا"، الذي يُعد كشافا لمواهب مصر في مجالات الإلقاء والموسيقى والفن التشكيلي والأداء الحركي والتمثيل.

وأكد مسعود شومان، اعتماد مشروع "مواهبنا مستقبلنا" بهدف اكتشاف الموهوبين في أقاليم مصر المختلفة في ضوء خطط وزارة الثقافة لدعم مراكز الموهوبين ورعايتهم وإعداد برامج تدريبية لصقل مواهبهم وخروج هذه المواهب للنور وأن تكون رافدًا لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة في المجالات الفنية المختلفة.

وأضاف رئيس الهيئة أن المشروع من البرامج التي تحرص الهيئة على دعمها لقدرته على اكتشاف المواهب المصرية الأصيلة ورعايتها وتقديمها للحياة الفنية والثقافية والتشكيلية، مقدما الشكر للقيادة التنفيذية بالوادي الجديد، وعلي رأسها محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط وكافة العاملين بقطاع الثقافة.

