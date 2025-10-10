الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير وتوسعة محور الحرية (صور)

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير وتوسعة محور الحرية

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير وتوسعة محور الحرية (شارع أبو قير)، أحد أهم الشرايين المرورية الحيوية التي تخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين.

اندلاع حريق داخل شونة بصل بالقليوبية وقوات الحماية المدنية تتدخل

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

يأتى ذلك في إطار خطة محافظة الإسكندرية لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية، بما يسهم في تخفيف التكدسات المرورية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال الجولة، تابع المحافظ المرحلة الثانية من أعمال المشروع الممتدة من شارع إبراهيم الشريف حتى منطقة الإبراهيمية مرورًا بمنطقة سيدي جابر، موجهًا الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، لتحقيق الانسياب المروري وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما شدد المحافظ على الإسراع في استكمال أعمال الرصف وتركيب البلدورات والإنترلوك، والانتهاء من أعمال الإنارة والتشجير والتجميل بما يليق بمكانة مدينة الإسكندرية التاريخية والسياحية.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى عدد من ملاحظات وشكاوى المواطنين، ووجّه بسرعة دراستها والعمل على حلها الفوري، مؤكدًا أن خدمة المواطن هي محور العمل التنفيذي بالمحافظة.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير الجارية تأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة، وفتح محاور مرورية جديدة تسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة في الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الاسكندرية ابو قير

مواد متعلقة

إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بأسيوط (فيديو)

اندلاع حريق داخل شونة بصل بالقليوبية وقوات الحماية المدنية تتدخل

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

حلم ترامب يتبخر، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

سوروب: تلقيت عروض كثيرة لكن تاريخ الأهلي العريق حسم الأمر

مؤتمر الأهلي لتقديم المدرب الجديد ياس سوروب (بث مباشر)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads