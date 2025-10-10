محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير وتوسعة محور الحرية (صور)

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير وتوسعة محور الحرية (شارع أبو قير)، أحد أهم الشرايين المرورية الحيوية التي تخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين.

يأتى ذلك في إطار خطة محافظة الإسكندرية لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية، بما يسهم في تخفيف التكدسات المرورية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال الجولة، تابع المحافظ المرحلة الثانية من أعمال المشروع الممتدة من شارع إبراهيم الشريف حتى منطقة الإبراهيمية مرورًا بمنطقة سيدي جابر، موجهًا الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، لتحقيق الانسياب المروري وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما شدد المحافظ على الإسراع في استكمال أعمال الرصف وتركيب البلدورات والإنترلوك، والانتهاء من أعمال الإنارة والتشجير والتجميل بما يليق بمكانة مدينة الإسكندرية التاريخية والسياحية.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى عدد من ملاحظات وشكاوى المواطنين، ووجّه بسرعة دراستها والعمل على حلها الفوري، مؤكدًا أن خدمة المواطن هي محور العمل التنفيذي بالمحافظة.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير الجارية تأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة، وفتح محاور مرورية جديدة تسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة في الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.