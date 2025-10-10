ماندو العدل يشيد بالمخرج عمر رشدي حامد: مكسب كبير للسينما المصرية

أشاد المخرج ماندو العدل بفيلم فيها إيه يعني لـ المخرج عمر رشدى حامد، مشيرًا إلى أن العمل مؤثر للغاية، ويستحق النجاح الذي حققه لما يحمله من مشاعر صادقة.

وكتب ماندو العدل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “فيلم جميل ومؤثر ومبهج، ألف مبروك للمخرج عمر رشدي حامد، صديقي وأخويا المخرج، والفيلم مكسب كبير لـ السينما المصرية ويستاهل النجاح ده وأكتر اتفرجوا على الفيلم هيعجبكم”.

ومن جانبه، ينتمي فيلم فيها إيه يعني لنوعية الأعمال الاجتماعية التي تميز بها ماجد الكدواني في السنوات الأخيرة، والتي غالبًا ما تحظى بثقة الجمهور وتحقق نجاحًا على مستوى السينما والتلفزيون.

وضم العمل عددًا من الفنانين أبرزهم الفنان ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز محمد رشيدي، وروزناما.

