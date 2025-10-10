الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بـمدينة نصر.

سرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث يفيد ضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية) بدائرة القسم لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب،  وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر سرقة متعلقات المواطنين متعلقات المواطنين بمدينة نصر مدينة نصر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

فريق بحث لكشف ملابسات اعتداء وتنمر مديرة مدرسة على طالبين شقيقين في مدينة نصر

الأكثر قراءة

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

حلم ترامب يتبخر، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

129 هدفا حصيلة مونديال الشباب بعد دور ثمن النهائي

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للشباب

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

الشيخ الشعراوي يوضح بركة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء

تفسير حلم الانتصار فى الحرب بالمنام وعلاقته بالنجاح وتجاوز العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads