القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بـمدينة نصر.

سرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث يفيد ضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية) بدائرة القسم لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

