أخبار مصر

جلسة مفتوحة لتعيين 230 طبيبا نائبا من دفعة 2023 بقصر العيني

تعيين أطباء جدد بقصر
تعيين أطباء جدد بقصر العيني
عقدت بكلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة، جلسة مفتوحة لتعيين النواب من خريجي دفعة 2023.

 بدأت الجلسة بالإعلان عن عدد الوظائف الشاغرة المخصصة لكلية طب قصر العيني ومعهد الأورام التابعين لمستشفيات جامعة القاهرة.

 وبلغ عدد الوظائف 230 وظيفة، مقسمة على النحو التالي:

  • 145 وظيفة شاغرة بالأقسام الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني
  • 71 وظيفة شاغرة بالأقسام الأكاديمية
  • 14 وظيفة إكلينيكية بمعهد الأورام

تم الإعلان عن هذه الوظائف مسبقًا عبر جهاز التنظيم والإدارة، وتم ترتيب المتقدمين وفقًا للمجموع الكلي.

 جاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف ومتابعة الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبحضور الدكتورة إيمان فؤاد، نائب المدير التنفيذي لشؤون التدريب والتعليم، والدكتورة داليا قدري، المدير التنفيذي لمستشفيات معهد الأورام.

وأكد الدكتور حسام صلاح، دعمه الكامل للمعينين، لافتا إلى أن عدم الحصول على التخصص المرغوب لا يعني نهاية الطموح، بل يمكن تحقيق النجاح الحقيقي من خلال الإبداع والتميز في التخصص المتاح، مما يجعله محببًا للفرد، وهو من أسمى معاني النجاح.

 وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية التي توفرها الكلية والمستشفيات الجامعية، متمنيًا لجميع الخريجين التوفيق في مسيرتهم العملية المقبلة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حسام حسني بسير عملية التعيين وما شهدته من تنظيم وانضباط، مؤكدًا حرص المستشفيات الجامعية على دعم الأطباء الجدد وتوفير بيئة عمل وتدريب تليق برسالة قصر العيني وتاريخه العريق في خدمة المريض والمجتمع.

وشهدت الجلسة تنظيمًا دقيقًا وفعّالًا، لضمان سهولة اختيار التخصصات بما يتماشى مع احتياجات المستشفيات الجامعية، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وترتيب الخريجين وفقًا لاستحقاقاتهم، وتم العمل على تهيئة بيئة مناسبة تدعم الأطباء وتوفر لهم المسارات التدريبية والتعليمية التي تؤهلهم للتميز المهني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام جامعة القاهرة بدورها الأكاديمي والمجتمعي في إعداد كوادر طبية مؤهلة، من خلال برامج تدريبية وتطبيقية متقدمة، تعزز من قدراتهم العملية وتتماشى مع احتياجات القطاع الصحي، بما يسهم في النهوض بمستوى الرعاية الصحية على المستوى الوطني.

