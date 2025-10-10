الجمعة 10 أكتوبر 2025
أخبار مصر

تفاصيل أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير قبل الإغلاق المؤقت

المتحف المصري الكبير
 حددت وزارة السياحة والآثار، الأول من نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير بكامل قاعاته بما فيها قاعتي الملك الذهبي توت عنخ آمون.

تجربة الزيارة بالمتحف المصري الكبير 

ويقدم المتحف المصري الكبير تجربة فريدة للزائرين، ويبدأ مسار الزيارة برؤية المسلة المعلقة وهي مسلة الملك رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة، والذي يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن إغلاق الزيارة بالمتحف اعتبارا من الـ 15 من أكتوبر الجاري، استعدادا لحفل الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير للمصريين والعرب والأجانب للمصريين كالتالي:

البالغين: 200 جنيه.

الطلاب: 100 جنيه.

الأطفال: 100 جنيه.

كبار السن: 100 جنيه.

العرب والأجانب:

البالغين: 1200 جنيه.

الطلاب: 600 جنيه.
الأطفال: 600 جنيه.

العرب والأجانب المقيمون في مصر:

البالغين: 600 جنيه.

الطلاب: 300 جنيه.

الأطفال: 300 جنيه.

