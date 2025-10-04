موعد غلق المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي

أعلنت وزارة السياحة والآثار تحديد الأول من نوفمبر 2025 موعدًا رسميًا لافتتاح المتحف المصري الكبير بالكامل، وذلك بعد سنوات من الإعداد والتجهيز، ليكون الافتتاح شاملًا جميع قاعات العرض وعلى رأسها قاعتا الملك الذهبي توت عنخ آمون، اللتان ستُعرض فيهما مقتنيات الفرعون الشاب كاملة لأول مرة منذ اكتشافها.

ويُقدم المتحف تجربة زيارة فريدة من نوعها تبدأ بـ رؤية المسلة المعلقة، وهي أول مسلة معلقة في العالم، تعود للملك رمسيس الثاني، حيث يستطيع الزوار مشاهدة خرطوش الملك أسفل المسلة، وهو مشهد يُعرض لأول مرة منذ آلاف السنين، ما يعكس تفرد التصميم المعماري والهندسي للمتحف.

وفي إطار الاستعدادات المكثفة للحدث العالمي، أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن إغلاق الزيارات الحالية للمتحف بدءًا من 15 أكتوبر الجاري، للانتهاء من اللمسات الأخيرة قبل حفل الافتتاح الكبير.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

كشفت هيئة المتحف عن أسعار التذاكر الرسمية للفئات المختلفة من الزوار، وجاءت على النحو التالي:

المصريون:

البالغون: 200 جنيه

الطلاب: 100 جنيه

الأطفال: 100 جنيه

كبار السن: 100 جنيه

العرب والأجانب:

البالغون: 1200 جنيه

الطلاب: 600 جنيه

الأطفال: 600 جنيه

العرب والأجانب المقيمون في مصر:

البالغون: 600 جنيه

الطلاب: 300 جنيه

الأطفال: 300 جنيه

